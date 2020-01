Caterina Balivo, Kikò Nalli si confessa a Vieni da Me. Rancori finiti

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo, in versione animalier, affronta con grinta la prima puntata della settimana di Vieni da Me. Anche perché come super ospite c’è Kikò Nalli.

Dopo le tensioni accadute dietro le quinte di Detto Fatto tra la presentatrice e l’hair stylist, i due si sono incontrati nuovamente in trasmissione. E l’ascia di guerra sembra ormai sepolta per sempre. Nel 2017 i contrasti tra i due sembravano insanabili, tanto che alla fine l’ex di Tina Cipollari decise di lasciare lo show. Oggi tutto sembra dimenticato e i due si sono incontrati in studio con grandi sorrisi.

Nalli ha annunciato con un post su Instagram la sua partecipazione a Vieni da Me, dimostrando così che con la Balivo non esistono più rancori. E alla bella Caterina ha raccontato alcuni dettagli privati della sua vita, come del giorno delle nozze con Tina Cipollari che è coinciso con la scoperta della malattia della madre, oggi superata brillantemente.

Kikò si è confessato anche sull’attuale compagna, Ambra Lombardo, conosciuta grazie al GF. Con lei – ha rivelato: “Ho usato una tecnica: pizzica e vattene. Quando è entrata nel reality mi ha spiazzato. Mi ero reso conto che ero il più grande e che non potevo interagire. A 50 anni hai un’altra testa, vuoi parlare di cose vere. E lei mi ha dato in quelle due settimane delle cose vere. Mi ha colpito, mi ha dato una tranvata”.

Poi in studio arriva la sorpresa, una lettera piena d’amore di Ambra: “È trascorso quasi un anno dall’inizio della nostra storia. Un inizio tra critiche e polemiche per via del tuo trascorso familiare un po’ ingombrante. Ma siamo ancora qua. Io ho scelto la persona, non il personaggio”.

Le parole che usa per descriverlo sono piene di tenerezza, anche se non manca qualche bacchettata divertente: “Ho scelto un uomo buono, forse troppo, paziente, dolce, mai arrogante. Un uomo che coltiva sogni puliti. Certo sei superficiale in una marea di cose. Sei troppo ansioso e ti vesti malissimo. Ma quando te lo faccio notare mi rispondi con un sorriso che mi scioglie il cuore”.

E infine conclude con una dichiarazione che emoziona: “Sei la prova che esistono ancora uomini con un grande cuore. Abbiamo incontrato tante falene attirate dalla nostra luce, ma noi ci siamo protetti col silenzio, l’indifferenza e con la forza di un sentimento vero”.

Il pubblico commosso reagisce sul profilo Instagram di Kikò. Alcuni commentano: “Sei una persona buona e dolce, ne ho avuto ulteriore conferma ora, vedendoti su Rai uno. Ambra è molto fortunata. Un abbraccio”. E ancora: “Ti ho visto sei stato un grande e soprattutto mi è piaciuto quando hai parlato del tuo papà. Grande anche Ambra e tenera quando ha detto kiko mi manchi”. Altri scrivono: “Intervista fantastica, non avevo dubbi ,❤️ fantastico il video di ambra ,una donna molto dolce e innamorata ,siete una coppia adorabile”.

Insomma tutti sono concordi nel ritenere Ambra e Kikò una splendida coppia. E per la Balivo la settimana inizia con un altro indiscutibile successo, dopo l’intervista a Natalina di Don Matteo. Altro che Blue Monday per Caterina.