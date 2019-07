Balivo, il ritorno (in gran forma) e un annuncio importante

editato in: da

C’è aria di grandi ritorni, in questo giorno dedicato ai palinsesti Rai. Nelle scorse ore sono state annunciate tutte le novità e le conferme per quel che riguarda la prossima stagione televisiva dell’emittente pubblica. E una delle notizie più attese dai fan è quella che vede protagonista Caterina Balivo.

La bravissima conduttrice ha infatti rotto il silenzio social per annunciare la nuova stagione di Vieni da me: il suo amatissimo salottino giunge alla seconda edizione, visto il grande successo ottenuto lo scorso anno. A partire dal 9 settembre 2019, come sempre alle ore 14:00 su Rai1, torneranno le nuove puntate dello show, con tantissimi ospiti e interviste esclusive.

La Balivo ha dato personalmente la bella notizia ai suoi follower, con un attesissimo ritorno su Instagram. “Pronti per il 9 settembre con Vieni da me? Questa settimana abbiamo già cominciato le riunioni per un’altra stagione top“ – ha scritto a didascalia di alcune foto che hanno sorpreso tutti.

Da qualche tempo, in effetti, Caterina era assente dai social. Il suo ultimo messaggio, risalente allo scorso 30 giugno 2019, è stato un romantico video in cui balla con suo marito, Guido Maria Brera, accompagnato da una dolce dedica e da un saluto ai suoi fan.

Dopo una lunga e soddisfacente stagione alla guida di Vieni da me, la Balivo aveva deciso di staccare dal web e di disintossicarsi, trascorrendo del tempo in famiglia e concentrandosi solo sui suoi affetti. Così, per più di una settimana non ha dato sue notizie.

Ma non poteva lasciarsi sfuggire questa importante occasione per mettersi nuovamente in contatto con i suoi follower. E che dire delle foto scelte per il grande ritorno? Si tratta di alcuni scatti provenienti dalla conferenza stampa durante la quale sono stati annunciati i palinsesti Rai.

Caterina Balivo ha scelto, per l’evento, un look total black che le sta divinamente: l’abito nero con corpetto a cuore e gonna in pizzo esalta perfettamente la sua figura, e l’acconciatura retrò con lo chignon basso le dona un’aria molto elegante. In effetti, i complimenti non si sono fatti attendere tra gli utenti.

La conduttrice, che negli scorsi giorni si è concessa un po’ di relax, è già tornata al lavoro per garantire ai suoi telespettatori un’altra spumeggiante stagione del suo programma. Siamo sicuri che anche quest’anno le sorprese non mancheranno!