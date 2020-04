Balivo, il piccolo incidente prima della diretta Instagram

editato in: da

Piccolo incidente prima della diretta Instagram per Caterina Balivo: la conduttrice ha cominciato la puntata un po’ turbata, scusandosi con i suoi followers per il lieve ritardo.

Per fortuna nulla di grave: la piccola Cora si è chiusa a chiave in bagno, provocando il panico in casa (soprattutto nella mamma). A risolvere il problema, inaspettatamente, l’altro figlio della Balivo, Guido Alberto, che a soli 7 anni ha avuto un’intuizione. “Togli la chiave e ne mettiamo un’altra” ha suggerito alla madre: così è riuscito a liberare la sorellina che, spaventata e in lacrime, era rimasta intrappolata.

Incidenti che possono capitare spesso in casa, ancor di più a chi ha bambini piccoli: Caterina non ha potuto nascondere ai suoi fan l’agitazione che, comprensibilmente, l’aveva colpita poco prima della diretta.

La conduttrice però non ha voluto perdersi in chiacchiere, collegandosi con l’ospite della puntata di My Next Book, non prima però di lanciare una frecciatina al marito Guido Maria Brera, accorso per partecipare all’appuntamento su Instagram.

“Non sai cosa è successo nel frattempo con i tuoi figli, Cora è rimasta chiusa in bagno prima! E tu dov’eri? Di là a lavorare”: ormai siamo abituati a vedere questi siparietti comici tra la Balivo e il marito, che tra un’intervista e l’altra battibeccano spesso, mostrando il loro lato più autentico e vero.

Intanto il successo del programma è inarrestabile: da quando Vieni da Me è stato sospeso, la coppia ha ideato questo nuovo format per intrattenere i fan che la seguono sui social, dal titolo My Next Book. Nel programma la conduttrice e il marito intervistano di volta in volta uno scrittore famoso, partendo dal presupposto di non aver letto il suo libro prima del loro incontro in diretta, sempre via Instagram.

Oltre che con i nomi importanti “ospitati” nello spazio virtuale del loro programma, la Balivo e Brera hanno conquistato il pubblico con la loro spontaneità: come qualsiasi altra coppia infatti, portano in video le loro scaramucce quotidiane, non risparmiandosi tra battutine “al vetriolo” l’uno contro l’altra.

Ma c’è stato spazio anche per altro: nonostante qualche disappunto da parte della conduttrice, ai followers non è passata inosservata la complicità tra marito e moglie a conferma del grande amore che li unisce.