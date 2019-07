Caterina Balivo incanta in costume rosso e piedi in vista: il segreto della foto su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo in vacanza tra figli e costumi top

Caterina Balivo prosegue le sue vacanze al mare e delizia i fan con foto in costume da bagno.

Dopo gli scatti in barca col costume nero, questa volta ne indossa uno rosso e rannicchiata sulla sdraio mostra i piedi nudi con unghie laccate che mandano in visibilio i follower. Sorridente e senza trucco, è un incanto. E da vera trendsetter sfoggia trai i capelli una fascia alta a quadretti rossi con fetta di limone. L’accessorio è un must per la bella Caterina, anche se non tutti lo apprezzano e per questo è stata anche criticata. Ma questa volta nessuno ha da ridire.

La presentatrice di Vieni da Me commenta su Instagram lo scatto, svelando un piccolo segreto:

Riesco a prender il sole solo quando i bambini fanno il bagno!

Grazie Costi per questa foto…

ora andiamo a vedere se hanno allagato il bagno

La Balivo può rilassarsi e prendere il sole solo quando i figli Guido Alberto e Cora, con cui ha fatto delle foto tenerissime, sono a fare il bagno e poi rivela l’autrice dell’immagine. Infatti, la Balivo ringrazia Costi per la foto. Probabilmente si tratta di Costanza, la figlia che suo marito Guido Maria Brera ha avuto dalla prima moglie (dal primo matrimonio è nato anche Roberto).

Secondo quanto riporta il magazine Oggi, Caterina e Costanza hanno uno splendido legame e la presentatrice adora la sua famiglia allargata.

Il ritratto della Balivo, realizzato da Costi, manda in visibilio i fan che si precipitano a complimentarsi con la bella Caterina. Bellissima, dea, stupenda sono gli aggettivi più frequenti. Qualcuno però si lamenta perché indossa solo costumi interi, la vorrebbero vedere in tutto il suo splendore in bikini:

Mi spieghi xché sei sempre col costume intero ?

Altri vogliono assolutamente le sue fasce per capelli:

Dove trovi quelle fascie/cerchietti stupendi?!!!

Non mancano poi osservazioni piccanti. Qualcuno fa notare che il costume un po’ spostato mette in risalto le curve del décolleté.