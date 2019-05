Caterina Balivo incanta in bianco. E Natasha Stefanenko si scatena a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo invita a Vieni da Me Natasha Stefanenko.

La presentatrice è in splendida forma. In studio si presenta con un look total white che gioca con le trasparenze. I sandali altissimi sono una favola e la slanciano. La bella Caterina certo non sfigura con la splendida Natasha.

L’attrice e modella, che ha compiuto 50 anni lo scorso aprile, si sottopone all’intervista della cassettiera e racconta del suo passato in Russia. Da piccola viveva in una città segreta e non aveva nemmeno un nome, era semplicemente il numero 45:

Mio padre lavorava con l’uranio e quindi eravamo in questa città militare con il filo spinato. Avevamo il terrore della Guerra Fredda.

La sua vita cambia negli anni Novanta, quando arriva in Italia. La Stefanenko, laureata in ingegneria, approda nel Belpaese per affrontare un concorso di modelle:

Avevo pregiudizi sulle modelle, pensavo fossero tutte sceme. Io ero laureata in ingegneria, poi mi convinsi e feci un concorso.

Natasha ricorda quando ha incontrato suo marito, Luca Sabbioni con cui nel 2000 ha avuto la figlia Sasha:

Lo conobbi nel 1993. Dopo qualche tempo lui, che voleva concretizzare, mi invitò a casa sua dicendomi che aveva una collezione di farfalle. E l’aveva veramente.

Un’altra persona a cui la Stefanenko è molto legata è Fabrizio Frizzi. A lui e a Claudio Fasolo deve il suo ingresso nel mondo dello spettacolo:

Con Fabrizio abbiamo fatto tante cose insieme, siamo rimasti amici e mi ha sempre salvato nei momenti più difficili.

Poi la modella russa si scatena con la Balivo in un divertentissimo balletto sulle note di Baby Shark che naturalmente finisce nelle Stories di Instagram. E sempre sui social i fan si precipitano a farle i complimenti:

Ti sto guardando da Caterina… siete una coppia unica e hai la fortuna di avere un marito – oltre che bellissimo -ironico come te! Siete uno vero spettacolo.

E ancora:

Oggi ti ho vista a vieni da me❤️ cosa posso dirti, che sei una persona speciale ❤️ una persona solare, porti gioia ovunque tu vada❤️❤️❤️ oltre ad essere bella, sei anche intelligente .peccato che la tv non ti dia spazio x lavorare ….hai una,bellissima famiglia ..Mi sono commossa nel sentire la tua storia d amore …la mia è simile alla tua …quando hai parlato della partenza di tua figlia ho pianto…Ti auguro tanta ,ma tanta felicità TVB.

Tutti sono concordi nel ritenerla una donna bellissima e di una eleganza estrema e c’è chi la definisce il guru ideale delle donne.