Caterina Balivo in costume e piedi nudi su Instagram. E lancia un appello alla Isoardi

Caterina Balivo in vacanza tra figli e costumi top

Caterina Balivo si sta godendo le sue vacanze a Capri e ne approfitta per condividere su Instagram alcuni selfie conturbanti.

La presentatrice di Vieni da Me si fa immortalare in barca. La bella Caterina, già con un’abbronzatura invidiabile, indossa un costume intero nero e un morbido cappello di paglia. Seduta sul ponte, posa come una diva d’altri tempi a Capri. E in primo piano mostra i piedi nudi con le unghie perfettamente laccate, che i suoi fan amano tanto.

La Balivo in versione pin-up manda in visibilio i suoi follower che si precipitano a farle i complimenti su Instagram, anche se qualcuno si spinge troppo in là e non manca chi lo fa notare.

Dopo il bagno di Sole, ci vuole una bella cenetta. Eccola allora al ristorante in compagnia dei figli Guido Alberto e Cora che per altro si erano prestati per realizzare alcuni scatti favolosi con la mamma, proprio come fa Kate Middleton.

Durante la cena la presentatrice incontra Pasquale Rinaldo, lo chef della scorsa edizione della Prova del Cuoco. I due colgono l’occasione per inviare un messaggio a Elisa Isoardi e la Balivo le fa una proposta:

È un anno che ci vediamo nei corridoi Rai…Ma ci rivediamo a La prova del cuoco? Elisa!

La richiesta della Balivo sarà ascoltata dalla Isoardi? Riconfermerà Rinaldo? Bisognerà attendere il prossimo settembre per scoprirlo. Per il momento dopo svariate riunioni in preparazione della prossima edizione della Prova del Cuoco, la bella Elisa pare voler solo riposarsi. La risposta alla collega si fa dunque aspettare.