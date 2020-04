Caterina Balivo in tuta incanta Instagram. Anche se la quarantena è difficile

editato in: da

Caterina Balivo in tuta da sirena su Instagram: è un incanto

Caterina Balivo ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono nella sua camera da letto con una tuta dall’effetto sirena che lascia senza fiato.

Il look di Caterina è davvero conturbante: complici le spalle scoperte, il corpetto che esalta il décolleté, la stoffa aderente che sottolinea la figura filiforme, forse un po’ troppo, della presentatrice. E poi i piedi nudi, tanto amati dai suoi fan.

La Balivo sorride all’obiettivo e attira l’attenzione grazie al make up sapiente dall’effetto naturale e al caschetto spettinato. In poche parole, Caterina incanta. A commento delle immagini scrive: “Leggerezza non è superficialità ✌🏻”. Un modo quindi per stemperare le tensioni vissute in questo momento di emergenza sanitaria.

I follower sono con lei e i complimenti su Instagram arrivano a pioggia. E c’è chi esalta la sua bellezza: “Ed eccoti in tutta la tua bellezza … Trascrivere degli aggettivi per ogni scatto é forse impossibile. Dico solo che mi tremano le dita ogni volta che appare un tuo scatto ed io qui a cercare di stupirti! La verità é che tremai anche quel giorno, davanti a te. Davanti alla Donna più bella del pianeta. Bellezza che non conosce tempo . Leggerezza del cuore, trasmessa con un sorriso da far innamorare. Farti l’inchino resterà il gesto più bello fatto in vita mia. Sei ogni giorno sempre più bella! É per questo che é difficile farti complimenti.. perché tu sei ogni giorno sempre più bella Caterina 💗”.

Mentre altri condividono la necessità di leggerezza, citando Calvino: “”Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore.” diceva Calvino nella più bella delle sue citazioni”.

A proposito di leggerezza, la Balivo in diverse occasioni ha sottolineato le difficoltà della quarantena, come riporta il magazine Oggi. La presentatrice ha confessato di non dormire più insieme al marito, Guido Maria Brera, per evitare il pericolo dei contagi, deve gestire i figli a casa da scuola. Per quanto riguarda la tv, la sua trasmissione Vieni da Me è sospesa a causa della pandemia. E durante una diretta social con Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto intendere che per quest’anno non riprenderà, perché “Non c’è il clima giusto”.

Su Instagram però la bella Caterina ogni giorno dà appuntamento a ospiti illustri, in compagnia del marito, ed è sempre attraente con le sue mise ricercate.