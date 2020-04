Caterina Balivo in costume incanta su Instagram e festeggia un mese di trasmissione

editato in: da

Caterina Balivo in tuta da sirena su Instagram: è un incanto

Caterina Balivo dà spettacolo su Instagram pubblicando una foto che la ritrae in costume da bagno rosso, con fascia tra i capelli. Sullo sfondo il mare cristallino, il cielo azzurro e un caldo sole estivo che le illumina il viso.

La bella Caterina si è svegliata così: adrenalinica per questa vita che stiamo vivendo, come recita il testo della canzone di Dua Lipa che cita a commento dello scatto in costume.

Tutta questa energia ed entusiasmo forse le derivano dal fatto che festeggia un mese dall’inizio del suo nuovo programma social, My Next Book. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 15 la Balivo, affiancata da suo marito Guido Maria Brera, dà appuntamento in diretta sul suo profilo Instagram ospitando alcuni degli autori più importanti dell’editoria italiana.

Il programma è stato ideato da Caterina insieme al marito, autore di Diavoli, all’inizio del lockdown per recuperare, in questi giorni sospesi, i romanzi che ci eravamo persi in quel passato che abbiamo creduto essere la normalità. Ogni autore ha illuminato le ombre della quarantena dalla sua prospettiva e cercato di immaginare il “dopo”.

Molti sono gli autori intervenuti dalla Balivo: Silvia Avallone, Jonathan Bazzi, Massimo Bisotti, Guido Maria Brera, Gianrico Carofiglio, Teresa Ciabatti, Francesca D’Aloja, Anna Dalton, Alessandro D’avenia, Andrea De Carlo, Alberto Diaspro, Gio Evan, Gian Arturo Ferrari, Fabio Genovesi, Massimo Gramellini, Marta Losito, Elisa Maino, Stefano Massini, Francesco Piccolo, Costanza Rizzacasa d’Orsogna, Alfonso Signorini, Simona Sparaco, Walter Veltroni, Sandro Veronesi e Fabio Volo.

Mentre giovedì 30 aprile Caterina avrà come ospite Ema Stokholma e venerdì primo maggio Francesca Barra.

Il programma della Balivo si è rivelato un vero e proprio successo. E mentre in diretta dialoga con autori di grande prestigio, sul suo profilo Instagram non manca di incantare con look stratosferici, come la tuta a sirena.

I fan sono entusiasti delle sue foto social e alla visione della Balivo in costume non possono che commentare: “Bellissima”. E qualcuno nota come stia bene senza trucco: “Che bello vederti senza trucco io mi trucco pochissimo quasi niente bisognerebbe esaltare di più la bellezza acqua e sapone come fai tu❤️”.