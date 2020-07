Caterina Balivo in costume e a piedi scalzi su Instagram. E già manca in tv

editato in: da

Caterina Balivo: foto su Instagram tra bikini e look da mare

Caterina Balivo supera se stessa condividendo una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae abbronzatissima, in costume da bagno, mentre sullo sfondo si staglia il mare cristallino di Levanzo.

La presentatrice è immortalata seduta su un muretto, a gambe incrociate. In primo piano i piedi nudi, curatissimi, e tanto amati dai suoi fan. Il costume nero, intero, esalta la silhouette perfetta, nonostante Caterina non rinunci ai piaceri della tavola come mostrano le foto della zuppa di cozze. Lo sguardo è lontano, nascosto dagli occhiali da sole. Lei commenta: “…ma comm’ si bell Levanzo!!!”. E svela che lo scatto è stato realizzato da sua sorella Sarah che replica: “Te lo avevo detto che le Egadi erano un paradiso!”.

Forse è per questo che Sarah Balivo le ha scelte come location delle sue nozze. La sorella della conduttrice, nonché ideatrice della linea di scarpe Madame Cosette, ha sposato a Favignana il fidanzato storico, Piero Cicconi, e per l’occasione le Balivo si sono riunite alle Egadi approfittandone per fare una vacanza in famiglia in un posto meraviglioso.

Ma oltre il paesaggio a incantare è la bella Caterina che, come ogni estate, racconta i suoi momenti di relax mandando in visibilio i fan con le sue foto in costume. Quest’anno, più del solito, ha osato perfino coi bikini. E i follower rispondono alla chiamata con complimenti su Instagram. Qualcuno scrive: “tu sei ancora più bella cate!❤️❤️”. “Ciao cate anche te mica scherzi a bellezza!!!”. “Accidenti che bellezza”. “Sei una favola”. “La tua eleganza valorizza il panorama che hai alle spalle”.

Insomma, sono tutti concordi a esaltare la leggiadria della Balivo. E nemmeno i suoi piedini passano inosservati. O meglio un dettaglio incuriosisce. Qual è il vero colore dello smalto? Il dubbio è presto risolto da Caterina che scrive: “Tiffany”. E mentre la maggior parte dei suoi fan ammira estasiato la sua bellezza, non manca chi già la rimpiange in Rai.

Come è noto sono stati presentati i palinsesti autunnali della tv di Stato e la Balivo non è stata menzionata. La presentatrice ha infatti deciso di lasciare la conduzione di Vieni da Me dopo due anni e al momento non ha trovato un’alternativa. Si vociferava di uno show la domenica pomeriggio, ma i rumors non hanno trovato conferma. Ma sul suo Instagram chiedono a gran voce il suo ritorno in tv: “@caterinabalivo manchiiiii torna Rai 1 aspetta a te”.