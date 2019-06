Caterina Balivo, Giorgio Mastrota annuncia le nozze a Vieni da Me. Natalia Estrada esclusa

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Giorgio Mastrota.

La presentatrice napoletana arriva in studio con un look decisamente estivo: abito monospalla a fiori e sandali rossi. Comincia in maniera frizzante la settimana a Vieni da Me, soprattutto grazie all’intervista del re delle televendite che ha annunciato il matrimonio con la compagna Floribeth Gutierrez con la quale ha avuto due figli, Matilde e Leonardo.

Del loro matrimonio si parla da tempo ma ancora non si è concretizzato. Ora la Balivo vuole una risposta precisa e Mastrota l’accontenta:

Quando mi sposo? Dissi una volta qui da te a 60 anni, poi Flo tornando a casa mi disse di accelerare. Ora col fatto che andiamo a vivere in montagna, cambio di vita, ho detto l’anno prossimo ci sposiamo.

Dunque, tra un anno dovremmo aspettarci i fiori d’arancio: Giorgio e Flo dovrebbero convolare a nozze a Bormio dove andranno a vivere. La data precisa pare non esserci ancora, ma una cosa è certa: Natalia Estrada, ex di Giorgio, non sarà invitata:

Le nostre strade si sono separate ormai da molti anni, abbiamo un buon rapporto perché abbiamo una splendida figlia insieme, però mi sembra che anche lei qualche anno fa si sia sposata e non mi abbia invitato. Lo trovo normale, non sono per quelle coppie di ex che dopo essersi lasciati continuano a vedersi e ad uscire insieme.

Nessun rancore, quindi, solo tra Mastrota e la Estrada, diventati nonni di una bella bambina, figlia di Natalia jr, non c’è più nulla. Anche se ricorda il presentatore:

Con Natalia è stata una storia meravigliosa. Sono stato innamoratissimo. Abbiamo bruciato le tappe e lei è una meravigliosa nonna nonché mamma.

Stando a Giorgio, “Flo non è gelosa” di Natalia, anche se quando lo definivano “ex marito della Estrada” un po’ s’infastidiva, non perché si trattava dell’attrice ma in quanto ex.

