Caterina Balivo, Gigi Marzullo scatena la gelosia a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la puntata di Vieni da Me con Gigi Marzullo che si sottopone alle domande al neon, raccontandosi con eleganza e classe. Questa volta tocca a lui rispondere, ma trova il modo di piazzare qualcuna delle sue famose domande.

Tra un botta e risposta, chiede Marzullo a Marco Baldini, con evidente riferimento alla sua passata dipendenza dal gioco: “È più forte la paura di perdere o il desiderio di vincere?”. La replica arriva sicura e senza imbarazzo: “Il desiderio di vincere”.

Ma infondo è lo stesso Gigi a confessare di avere un unico talento: “Quello di fare domande“. Ma sempre nel rispetto di chi ha di fronte, perché il conduttore, spiega Marzullo, è un lavoro serio e di responsabilità, entrando nelle case di milioni di italiani. Una perfetta lezioni di stile, perfettamente condivisa dalla Balivo.

Si passa poi ai sentimenti. La bella Caterina gli chiede se si sia pentito di non aver avuto figli. Lui replica: “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”.

Il conduttore è sposato con Antonella De Iuliis e confessa, su richiesta della Balivo, che i suoi soldi li spende anche in regali per la consorte quando c’è l’occasione. Anche se molti li usa per l’abbigliamento. In studio Marzullo sfoggia una maglia a strisce orizzontali e la presentatrice osserva: “Ma se ti vesti sempre allo stesso modo!”. E lui: “I vestiti sono uguali ma tanti”.

C’è qualcosa che cambieresti di te? “Forse vorrei essere più bello, Io non sono bello, ad esempio non sono come tuo marito che è bellissimo… “. A questo punto fa ingelosire la Balivo: “Ho amici che ti conoscono e mi dicono quanto sei brava. Quando parlo con le mie amiche invece mi dicono che hai un marito bellissimo”. A quel punto Caterina tuona dal suo sgabello: “Dì alle tue amiche di stare buone“. Insomma giù le mani da Guido Maria Brera.

Ma la presentatrice deve stare tranquilla, il rapporto con la sua dolce metà è forte e solido. Hanno perfino lavorato insieme su Instagram in questo periodo di difficoltà quando Vieni da Me era stato sospeso.