Caterina Balivo, il fuorionda dell’ospite a Vieni da Me la imbarazza

Caterina Balivo è tornata finalmente in tv con un nuovo appuntamento di Vieni da Me, ma i colpi di scena nella prima puntata dello show non sono mancati, soprattutto a causa di un fuorionda imbarazzante di Fioretta Mari. L’ex insegnante di Amici ed esperta di dizione ha rilasciato una lunga intervista alla conduttrice, ma è stata anche la protagonista di alcune battute che non sono passate inosservate.

Non solo Sal Da Vinci, nello studio di Vieni da Me è approdato anche Simone Bonaccorsi, modello ed ex Più bello d’Italia. Quest’estate era sbarcato a Temptation Island Vip per mettere alla prova il suo amore per la fidanzata Chiara Esposito dopo una love story piuttosto tormentata. La coppia è uscita insieme dal reality dopo il falò di confronto e, durante la trasmissione di Caterina Balivo, Simone ha deciso di chiedere alla ragazza di andare a convivere con lui.

Prima di fare la dichiarazione e la sorpresa a Chiara, il modello ha raccontato la loro relazione, ma è stato interrotto più volte da Fioretta Mari che, ospite di Vieni da Me, lo ha ripreso per alcuni errori di dizione. Bonaccorsi ha cercato di seguire le indicazioni dell’esperta e lei ha scherzato dicendo: “Ci vorrebbe una vita”.

Poco dopo Caterina ha chiesto a Simone di nascondersi per fare una sorpresa alla fidanzata e la Mari si è lasciata andare a un fuorionda. “È meglio che si vada a nascondere…”, ha detto, parlando del modello siciliano convinta di non essere ascoltata. Una gaffe imbarazzante che non è sfuggita alla Balivo che anche durante l’intervista si è trovata a fare i conti con il carattere forte di Fioretta. L’attrice è entrata in studio e si è complimentata con la conduttrice per un’intervista fatta poco prima in cui si parlava di due bambini.

“Quali bambini?”, ha chiesto la Balivo e Fioretta Mari ha replicato: “La coppia che hai intervistato non ha due bambini? Tu fai troppo l’amore, ti sta dando alla testa. Devo parlare con tuo marito”. La Mari ha poi aggiunto: “Oggi sei entrata con un alberello con le palle. Ma non ne hai bisogno, le hai interne”. Caterina, imbarazzata, ha aggiunto: “Iniziamo con l’intervista…”.