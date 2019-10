Caterina Balivo, Franco Gatti dei Ricchi e Poveri commuove a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo stupisce tutti condividendo su Instagram la foto che ha scattato in compagnia di Angelina Jolie, alla prima di Maleficent 2. La star hollywoodiana si presta al selfie e la presentatrice napoletana non rinuncia al cerchietto con le corna, calandosi perfettamente nella parte.

Una notte indimenticabile per la bella Caterina che sulle Stories ironizza commentando che lei e la Jolie stanno guardando al cellulare una puntata di Vieni da Me. La serata glamour della conduttrice suscita non poca invidia tra i suoi follower. E qualcuno incuriosito chiede su Instagram quanto è bella Angelina dal vivo.

Ma la notte è breve e alla Balivo tocca tornare coi piedi per terra. Eccola dunque pronta per una nuova puntata di Vieni da Me. Maxi camicia bianca, pantaloni neri e décolletée altissime, Caterina accoglie in studio Iaia Forte, l’attrice della Grande Bellezza e Franco Gatti, il Baffo dei Ricchi e Poveri.

Proprio quest’ultimo commuove il pubblico raccontando della morte del figlio Alessio: “Lo sento vicino. Era incredibile. Si metteva a trafficare in borsa e dopo sei mesi guadagnava. Gli insegnavo qualche accordo e imparava subito a suonare. Di studiare non se ne parlava, ma era geniale. Beveva troppo e questa è stata la sua disgrazia“.

Il cantante visibilmente commosso prosegue: “A casa veniva sempre un gabbiano la mattina a trovarmi. Lo guardavo e poi se ne andava. A Mosca poi pensai a mio figlio e vidi un gabbiano. Se non era un messaggio questo? Credo che ci rincontreremo, lo spero”.

Dopo la scomparsa di Alessio per Franco è diventato impossibile salire ancora sul palco. Per questo ha deciso di lasciare i Ricchi e Poveri: “Salire sul palco dopo la sua morte… Non ero più felice. Io facevo lo scemo, mi prendevo in giro, ma non me la sentivo più. Ero anche stanco di viaggiare, ma il motivo principale era lui. Sapevo di danneggiare i miei colleghi. Loro hanno capito e mi sono fermato”.

La Balivo lo sorprende facendo entrare in studio la moglie Stefania che per lui ha solo parole d’amore: “Il regalo più grande che mi hai fatto è starmi accanto. Facciamo rivivere Alessio, e te ne sarò sempre grata, per tutta la vita”. La morte del figlio li ha feriti ma non li ha divisi e la dichiarazione di Stefania ne è la prova. La loro forza e il loro coraggio hanno aiutato anche l’altra figlia, Federica, che ha vissuto un periodo di grande difficoltà dopo la morte del fratello.