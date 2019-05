Caterina Balivo, Francesca Fialdini si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Francesca Fialdini, la conduttrice de La Vita in Diretta.

La bella Cate ha indossato per l’occasione un abito rosa in sangallo. Il colore molto femminile è di tendenza: Kate Middleton l’ha sfoggiato al Garden Party a Buckingham Palace e in una versione pallida anche Eugenia di York.

La Fialdini che sulle Stories di Instagram ringrazia la Balivo si lascia andare a confessioni sulla sua vita privata e non mancano battute a Tiberio Timperi, suo partner in tv.

Francesca ha confermato senza indugio di essere fidanzata, anzi la sua storia d’amore dura da un po’ ma lei è molto riservata e non ha detto mai nulla a nessuno. Anche del fortunato rivela pochissimo:

La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione.

La presentatrice vuole procedere coi piedi di piombo ma ora la convivenza sta diventando una necessità:

La convivenza sta diventando una necessità, anche se a cucinare sono una frana. Tutte le mie relazioni, anche nelle amicizie, sono state serie. Non amo restare in superficie. Di natura sarei molto gelosa ma con una storia a distanza ho imparato ad allenare la fiducia.

Non nasconde il suo desiderio di diventare mamma:

Ci penso eccome. Ma non voglio essere regalata all’interno di un ruolo. Bisogna essere in due però… Io sono innamorata pazza.

E poi lancia un appello al suo fidanzato:

Non scappare ora.

Per quanto riguarda la vita professionale, la Fialdini ricorda i tempi di 1 Mattina con Franco Di Mare, quando doveva alzarsi alle 4 del mattino. Rimpiange Marco Liorni:

È un angelo, è molto pacato. È il partner con cui ho lavorato meglio, con più serenità e armonia.

Mentre su Tiberio Timperi con cui ha avuto non poche tensioni, specialmente qualche mese fa, glissa: