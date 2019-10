Caterina Balivo finisce in copertina: la confessione su Alfonso Signorini

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo non usa mezzi termini per ringraziare Alfonso Signorini. Il direttore di Chi l’ha aiutata in un momento difficile della sua carriera e per questo gli sarà sempre grata.

Così confessa la presentatrice di Vieni da Me in una lunga intervista a Grazia, durante la quale svela forse per la prima volta chi le ha teso la mano quando si è trovata in difficoltà: “Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi chiamasse, correrei”.

La bella Caterina ha ripercorso la sua carriera televisiva e alla domanda se c’è stata una trasmissione che non rifarebbe, ha snocciolato sicura un nome: “Nel 2014, il talent show culinario Il più grande pasticciere. Per fortuna l’anno dopo sono riuscita a non condurlo più. Era un format non adatto a me. Perfino mio marito, di solito calmo e misurato, una sera scrisse un tweet: “Se volevate Caterina, potevate comprarvi un cartonato”. Ho accettato all’epoca perché volevo tornare in prima serata. Da allora ho capito che è meglio scegliere il progetto che l’orario di programmazione”.

In effetti, la Balivo ha accettato lo scorso anno la sfida di condurre una nuova trasmissione, Vieni da Me, convinta di quello che faceva. E non a torto, perché dopo un inizio incerto, lo show ha ottenuto il successo. Merito senz’altro della conduttrice che confessa di non riuscire a lavorare con altri partner: “Il collega giusto per me? Nessuno. Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri. Avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E mi dispiace”.

Per questo si è perfino presa una bacchettata dall’allora direttrice Rai, Ilaria Dallatana, che le disse: “Caterina è un handicap non saper dividere la scena”.

La Balivo su Instagram ha pubblicato in anteprima la copertina del magazine e i follower non hanno potuto che constatare la bellezza della presentatrice e i complimenti non si sprecano, compresi quelli alle gambe: “Sei bellissima da urlo un servizio fotografico in cui rimani a bocca aperta nel vedere le tue bellissime gambe”.