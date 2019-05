Caterina Balivo, Fabio Fulco commuove a Vieni da Me. E parla di Cristina Chiabotto

Fabio Fulco, ospite di Caterina Balivo, emoziona a Vieni da Me.

L’attore si sottopone all’intervista della cassettiera e commuove raccontando di momenti molto intimi. Senza trascurare l’importante storia d’amore che ha avuto con Cristina Chiabotto.

Quando parla della sua ex è molto asciutto e stringato. La fine della relazione fece molto scalpore. Fabio e Cristina s’incontrano a Ballando con le Stelle. All’inizio erano indifferenti l’uno all’altra, solo verso la fine del programma si misero insieme. I due fanno coppia dal 2005 al 2017. Poi hanno preso strade diverse. Da qualche tempo Fulco sembrava aver ritrovato il sorriso con la giovane modella Eliana Sbaragli.

Alla Balivo l’attore racconta che in realtà doveva diventare medico:

Fulco regala attimi di emozione pura quando racconta dei nonni, dopo che la bella Caterina gli ha mostrato dei calzini rossi:

La malinconia prosegue quando l’attore racconta della morte del padre nel 2004:

Nel 2004 viene a mancare mio papà e da quel momento sono convinto di avere il mio angelo. Lui è sempre con me, è la persona con cui parlo tutti i giorni, è il mio idolo, è sempre accanto a me, a guidarmi. Il mio grande rammarico è che lui non abbia visto il mio successo. O meglio: io so che da qualche altra parte mi ha visto, ma mi dispiace egoisticamente non essermi goduto la sua soddisfazione.

Fulco non nasconde una certa commozione:

Lui era un grande medico, lo faceva per passione, penso di non averlo mai visto dormire, lui c’era per tutti, e voleva che seguissi le sue orme. Mia mamma mi diceva che lui non ci dormiva, non capiva perché volessi fare l’attore. Io ci parlo spesso, io faccio di tutto per renderlo fiero di me. Prego che sia soddisfatto di me.