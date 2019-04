Caterina Balivo divide col look su Instagram. Monica Leofreddi si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo presenta su Instagram il look per la puntata di Vieni da Me e divide i suoi fan. Mentre ha incantato coi suoi piedi.

La bella presentatrice opta per un completo blu con grande spilla d’oro a fiocco. E fin qui niente da dire. Ma a scatenare la polemica è il cerchietto largo e bombato. Un accessorio vintage che proprio non piace al suo pubblico. I follower non risparmiano le critiche alla bella Caterina e con fervore esprimono il loro giudizio negativo:

Ti pregooo abbandona questo cerchietto che ho già visto una volta. È veramente orrendo! Secondo non sta bene a nessuna. Anche al dopo Festival lo usava la conduttrice, ma davvero non dona a nessuna. Tu sei sempre elegante!

E ancora:

Sto cerchietti nn mi piacciono x niente

Qualcuno incalza:

Diooo che orrore quei pneumatici in testa

Altri si fanno più espliciti:

Madonna ma che ti sei messa in testa…è passata l età del cerchietto!!!!ops cerchione

Insomma il cerchietto proprio non piace. Pensare che i cappelli a fascia sono diventati di tendenza quest’anno grazie a una regina di stile come Kate Middleton. Per fortuna che qualche fan, pochi a dir la verità, arrivano in soccorso della Balivo:

Cerchietto anni trenta, per chi come me che vive nel mondo dello swing, ti dico che sei una sperimentatrice, adoro chi ti veste, sei bravissima ad interpretare le mode.

Mentre la bufera si scatena sui social, la trasmissione procede in tv. A Vieni da Me è ospite Monica Leofreddi che tramite l’intervista della cassettiera rivela di essere stata fidanzata con Antonello Venditti per 9 anni:

Siamo stati insieme 9 anni. Non lo sapeva nessuno, non mi andava di essere etichettata come la “donna di’. Mi ha dedicato Ogni Volta, Settembre… ma gli artisti ti dicono di avertela dedicata ma che ne sai cosa dicono alle altre…

La Leofreddi oggi è sposata con Gianluca Delli Ficorelli. I due sono convolati a nozze nel 2015 e hanno due bambini, Riccardo nato nel 2009 e Beatrice nata nel 2012. Della gravidanza ha detto alla Balivo:

Ho aspettato 5 anni per avere figli. Ho lasciato la tv per loro.

La giornalista ha compiuto l’8 aprile 54 anni e ha festeggiato il compleanno in famiglia, pubblicando su Instagram la splendida dedica della figlia:

Sono felice di avere un anno in più perché di anni vorrei collezionarne almeno 100!! La vita ci da’ emozioni così forti che per me vivere è una droga. Stasera mia figlia Beatrice 7anni ,mi ha scritto un biglietto talmente bello che mi ha lasciato senza fiato. Vedermi descritta da lei così è stato pazzesco! Ecco il testo:

”Mamma sei buona come una torta, bella come una rosa,quando ti arrabbi sembri un frullatore impazzito,però fai bene a sgridarci. Sei sempre stata dolce scherzosa piena di coccole abbracci e tanti baci . Hai tanta pazienza come un angelo. Ho sempre pensato che tu e papà siete una bellissima coppia ed è vero!” Io non desidero nulla di più. Questi sono i veri doni nella vita. Ringrazio anche tutti voi come sempre per l’affetto che mi regalate ogni giorno.

Antonella Clerici e Loredana Lecciso hanno condiviso la sua gioia.