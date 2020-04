Balivo: le dirette con il marito sono un successo, ma lei non dimentica la Rai

editato in: da

Caterina Balivo non può proprio stare con le mani in mano, e anche ora che non è più impegnata con Vieni da Me ha trovato il modo per rimanere in contatto con il suo pubblico, proponendo un nuovo format. Ma non è tutto oro ciò che riluce: la conduttrice, in un botta e risposta social, ha rivelato il suo pensiero sulla Rai.

Da quando Vieni da Me ha chiuso – momentaneamente – i battenti, la Balivo ha pensato ad una nuova idea per far passare il tempo. Anche ora che può stare a casa con i suoi bambini e fare la mamma a tempo pieno, ha infatti voglia di restare in contatto con i fan che la seguono su Instagram. Così è nato My Next Book, un programma social che la vede impegnata ogni giorno accanto a suo marito. Lei e Guido Maria Brera intervistano ogni volta uno scrittore famoso, partendo dal presupposto di non aver letto il suo libro prima del loro incontro (via social, naturalmente).

Le dirette Instagram di Caterina e di suo marito stanno riscuotendo grandissimo successo: hanno accolto a My Next Book nomi importanti quali Gianfranco Carofiglio, Paolo Genovesi e Massimo Bisotti, ai quali hanno posto tantissime domande per soddisfare la curiosità dei loro fan. Ciò che più è piaciuto al pubblico, però, è la spontaneità che i due coniugi portano nei loro video. Una spontaneità fatta anche di qualche scaramuccia, che non è certo passata inosservata. Caterina Balivo si è arrabbiata più volte con suo marito per alcune sue uscite che non le sono affatto piaciute.

Ma ci sono stati anche momenti in cui la loro complicità ha lasciato sorpreso il pubblico. Come quando Guido Maria Brera ha elogiato sua moglie per le indubbie capacità che sta dimostrando nel corso di questa esperienza. È stata proprio una fan di Caterina ad aver catturato questo bellissimo complimento: “Ha ragione tuo marito, tu hai potenzialità per fare di più. Altro che Vieni da Me, ti vedo adatta a programmi più profondi e veri. Mi permetto di dirtelo in punta di piedi e rispettando il tuo lavoro, ma tuo marito dice bene“.

Su Instagram, la Balivo non si è fatta attendere a lungo con la sua risposta: “Difficile trovare un altro programma dove una persona per ben 30 minuti si racconta in maniera profonda. Poi ovvio, in due ore di programma c’è anche il momento ludico. Ma se c’è un programma dove il mix si combina bene, quello è Vieni da Me“. Dalle sue parole si evince la grande nostalgia che prova per la sua trasmissione quotidiana, ma anche la stima per la Rai, emittente che le ha dato grande fiducia affidandole un format di successo.

Siamo sicuri che presto Caterina tornerà al timone di Vieni da Me per regalarci tante emozioni: come proprio suo marito aveva rivelato in una diretta qualche giorno fa, la Balivo non ha alcuna intenzione di mollare la sua creatura.