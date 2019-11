Caterina Balivo difende Elisabetta Gregoraci dopo l’attacco a Briatore

editato in: da

Caterina Balivo non ci sta e scende in campo per difendere Elisabetta Gregoraci dalle critiche dopo l’attacco a Flavio Briatore per la relazione con la giovanissima Benedetta Bosi. Negli ultimi giorni si è parlato molto del flirt fra la ventenne e l’imprenditore, ma soprattutto della reazione della showgirl calabrese che ha deciso di dire la sua.

Per la prima volta Elisabetta ha tuonato contro l’ex marito, affermando su Instagram che la differenza d’età con la giovane Miss – di ben 49 anni – la faceva “rabbrividire”. Se tanti follower hanno appoggiato l’affermazione della Gregoraci, altri l’hanno criticata, ricordando che quando la modella sposò Briatore aveva solo 26 anni con una differenza d’età di circa 30 anni.

L’argomento è stato affrontato anche nel corso dell’ultima puntata di Vieni Da Me e Stefano Dominella, con la solita pungente ironia, ha criticato la Gregoraci per le sue parole su Benedetta Bosi e Briatore. Caterina Balivo però non ha lasciato spazio alle polemiche e ha difeso in modo piuttosto deciso la collega.

“Non mi toccare Elisabetta” ha detto immediatamente, spegnendo ogni critica nei confronti della Gregoraci. Poco dopo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è intervenuto per parlare del legame fra Benedetta Bosi e Briatore, affermando che il milionario gli avrebbe confidato che la giovane è solamente un’amica e che fra loro non c’è una laison.

Dopo che il settimanale Chi aveva pubblicato le foto dei due a Malindi, in Kenya, Elisabetta era volata a Los Angeles con il figlio Nathan Falco, forse per sfuggire ai gossip. Si era però lasciata scappare sui social alcuni commenti caustici nei confronti dell’ex marito, scatenando polemiche e pettegolezzi.

La Gregoraci e Briatore anche dopo il divorzio hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene di Nathan, trascorrendo insieme feste e vacanze. Quest’estate gli ex erano stati avvistati prima in Sardegna poi a Capri scatenando le ipotesi su un ritorno di fiamma smentito poco dopo da entrambi. Poi l’arrivo di Benedetta Bosi e i gossip che Caterina Balivo ha scelto di non cavalcare nella sua trasmissione Vieni da Me, rispettando la collega.