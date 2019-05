Caterina Balivo da record a Vieni da Me. E incanta col look bianco

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo festeggia su Instagram il record registrato dal suo programma Vieni da Me.

Come vuole la tradizione delle presentatrici più in voga, vedi Barbara D’Urso, anche la bella Cate mostra i risultati dell’audience. La puntata di lunedì 6 maggio è stata un vero trionfo, ottenendo il 14,23% di share, pari a 1.997.000 spettatori. Un grande successo a cui a contribuito la toccante intervista a Matilde Brandi che ha ricordato la mamma recentemente scomparsa.

Ma le emozioni a Vieni da Me continuano. Ospite della puntata del 7 maggio è Paolo Brosio che si è raccontato senza nascondere i momenti difficili della sua vita, come quando ha perso il padre, per lui un punto di riferimento imprescindibile: “È stato un dolore talmente forte che mi ha cambiato la vita”.

Brosio ha spiegato come è riuscito a superare la sofferenza attraverso la fede:

Dieci anni dopo, attraverso un percorso di fede, ho capito che il dolore non è mai fine a se stesso, ma può essere la porta per aprire il cuore a Dio.

Paolo è appena tornato dall’esperienza dell’Isola dei Famosi. E prosegue il suo racconto spiegando che non si pente di quello che ha fatto nella sua vita:

Le pagine brutte della mia vita sono intrecciate con quelle più belle. Le cadute fanno parte della debolezza dell’uomo e servono a capire che gli uomini sono degli strumenti di Dio.

Con l’intervista a Brosio e a Giorgio Tirabassi, la Balivo conquista il suo pubblico. Ma non solo. L’altro asso nella manica è il suo look. La conduttrice ha optato per un outfit total white, firmato Luisa Spagnoli: giacca bon ton, camicia in seta con fiocco e shorts cortissimi. Il tutto esaltato dalle altissime décolletée argentate. La mise strepitosa che esalta le splendide gambe di Caterina, senza rinunciare all’eleganza, manda in visibilio i fan. La Balivo è pronta per un nuovo record?