Caterina Balivo, confessioni su Sanremo a Vieni da Me. E il nuovo look piace

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo inizia la settimana di Sanremo con un nuovo taglio di capelli. La presentatrice ha deciso per un caschetto corto e il cambio di look piace al suo pubblico.

La bella Caterina l’ha svelato sul profilo Instagram prima che la puntata di Vieni da Me andasse in onda. Ed è un successo. Perfino, il famoso hair stylist, Kikò Nalli, col quale si è riappacificata dopo anni, ha messo il suo “cuoricino”.

I follower si precipitano a commentare: “Wow !!!! Chi ti ha convinta !!?!”. E ancora: “I capelli ti stanno benissimo”. Qualcuno suggerisce una piega più mossa: “Caterina io ti prefisco sempre con i capelli mossi ti danno un’aria più “friccicherella” come sei realmente tu, ma al tempo stesso elegante e femminile. Ciao Caterina”. La Balivo segue il consiglio et voilà… In trasmissione si presenta con le onde. Insomma, il nuovo look lascia senza fiato ed è promosso a pieni voti.

A lasciare perplessi è il completo zebrato sui toni dell’azzurro, camicia compresa. Per molti l’insieme è un po’ troppo: “Cate sempre super ma…o i pantaloni o giacca, no tutto animalier…too much”. Altri, così zebrata, la trovano semplicemente “strepitosa”.

Intanto, la puntata di Vieni da Me si annuncia già un successo. Il Festival è alle porte e Caterina invita Gabriella Farinon, celebre signorina buonasera, che di Sanremo ne ha condotti ben tre, nel 1969, nel 1973 e nel 1974, al fianco rispettivamente di Nuccio Costa, Mike Bongiorno e Corrado.

Del primo ricorda le contestazioni, la tensione era alle stelle: “Arrivarono i moti studenteschi, il Salone delle Feste fu presidiato dalla Polizia”. Ma la Farinon sottolinea che in quegli anni le polemiche sulla kermesse non erano così forti come ora: “Le vere protagoniste erano le canzoni, la gente aspettava la gara”.

Poi parla della sua esperienza in Rai quando fu multata per aver osato indossare una parrucca durante l’annuncio della sera. Altri tempi…