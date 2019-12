Caterina Balivo, la confessione inaspettata sul marito e i figli

editato in: da

Caterina Balivo si racconta, ancora una volta, svelando alcuni retroscena sul suo legame con il marito Guido Maria Brera e i figli: la piccola Cora e Guido Alberto Brera. Il finanziere e la conduttrice si sono sposati nel 2014, dopo un colpo di fulmine e un amore che Caterina ha cercato di proteggere in tutti i modi dai gossip.

Oggi formano una delle coppie più invidiate dello showbiz: innamorati e complici. Ma qual è il segreto della loro armonia? “Con lui è un continuo parlare, ascoltarsi – ha spiegato la Balivo al settimanale Gente -. Devi cercare di ricucire appena vedi uno strappo. Mettere da parte l’ego e armarsi di pazienza. Ho sposato un uomo meraviglioso che mi ha permesso di avere una visione più profonda delle cose”.

La regina di Vieni da Me ha poi svelato di essere diventata una mamma piuttosto severa con il tempo: “Cercavo di accontentarli il più possibile – ha confessato -. Ora ho capito che hanno bisogno di regole”. Era il 1999 quando Caterina si classificò terza a Miss Italia, dando inizio a una brillante carriera.

La presentatrice Rai ha però confessato di non essersi sentita bella quando era giovanissima. “A 20 anni non avevo capito di essere bella – ha confessato la Balivo -. Non mi vedevo sensuale, semmai simpatica. Ora ho maggior consapevolezza del mio corpo – ha ammesso -, sto bene nella mia pelle e ho fatto pace con i miei capelli ribelli, che sono sempre stati un cruccio. Se mi guardo allo specchio vedo una donna appagata, ma un po’ sbattuta, nel senso che do tutto agli altri e tempo per me ne resta pochino”.

Ad aiutarla Guido Maria Brera, che ha occhi solo per lei: “Mi basta sapere che per mio marito resto la donna più bella del mondo – ha confessato -. Lui mi dice così e io voglio credergli”.

Classe 1980, a febbraio la conduttrice compirà 40 anni e, incurante del tempo che passa, ci scherza su. “Iniziano a manifestarsi le prime rughette”, ha detto con ironia certa che con suo marito accanto continuerà a sentirsi bellissima.