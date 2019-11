Caterina Balivo compie quasi il miracolo con Vanessa Gravina a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo compie quasi il miracolo con Vanessa Gravina, ospite a Vieni da Me il 5 novembre. Per soli due punti di share, il suo show (12,8% di share) non batte Il Paradiso delle Signore (14,2%), la fiction di cui l’attrice è una delle protagoniste.

La Gravina racconta alla Balivo l’aspetto privato della sua vita, in particolare del marito Domenico Pimpinella: “Sono sposata con un uomo meraviglioso. Lui è stupendo, mi mette al centro di tutto. Ci ho messo tanto a trovare una persona che mi prendesse per quella che sono”. La differenza d’età tra i due è notevole, 20 anni. Ma questo per Vanessa non è un problema, confessando alla Balivo di essere sempre stata attratta da uomini più grandi di lei.

La Balivo e la Gravina sono state poi protagoniste di un divertente siparietto. L’attrice ricorda i suoi esordi, ammettendo che non le piaceva posare per le foto. La bella Caterina si è distratta per un attimo e replica: “Quindi non eri contenta di recitare?” A quel punto Vanessa la rimprovera ironicamente: “Le foto non mi piacevano, fare l’attrice sì… Balivo… Balaivo [inglesizzando il cognome della presentatrice]”.

Superato il piccolo imbarazzo, Caterina trova divertente il soprannome e l’attrice rincara: “Balaivo sarà il nuovo blockbuster. Kate ci si chiamano tutti”. Si riferiva forse a Lady Middleton?

Intanto su Instagram, la conduttrice napoletana svela cosa fa quando non è Balaivo ma semplicemente Balivo. Lontano dalla tv trascorre le sue mattinate con la piccola Cora, mentre Guido Alberto è a scuola. Mamma e figlia giocano coi piccioni e visitano un negozio per animali.