Caterina Balivo, Cesare Bocci in difficoltà a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me con Cesare Bocci, il famoso Mimì Augello, vice del Commissario Montalbano. L’attore si sottopone all’intervista della Cassettiera e non nasconde un qualche imbarazzo.

Infatti, la bella Caterina mette alle strette Bocci, mostrandogli alcune delle splendide partner professionali con cui ha lavorato. In particolare, il confronto si gioca tra Veronica Pivetti, Vanessa Incontrada e Elena Sofia Ricci ora su Rai Uno con la fiction Vivi e lascia vivere con Bianca Nappi.

Alla domanda maliziosa di assegnare alle tre la medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, Cesare si è trovato palesemente in difficoltà nella scelta, e non è mancato un piccolo imbarazzo, perché da vero gentleman ha spiegato l’impossibilità di stilare una classifica tra queste eccellenti professioniste.

Anche se si è lasciato andare a qualche confessione sulle tre attrici. Infatti della Pivetti e della Incontrada ricorda che insieme si sono divertiti moltissimo e le ha trovate come due “compagni di caserma”. Mentre di Elena Sofia Ricci, che trova altrettanto splendida, svela di averle fatto non pochi scherzi.

Bocci parla anche della moglie, Daniela Spada, alla quale è molto legato. Quando lui partecipò a Ballando con le Stelle, lei gli fece una emozionante sorpresa presentandosi sul palco. La Balivo manda in onda proprio il filmato di quel momento e lui commenta: “Non avevo mai visto queste immagini ed io che non sono uno che si emoziona facilmente, mi sono emozionato tanto“.

Per quanto riguarda Mimì, il personaggio che interpreta nel Commissario Montalbano, Cesare racconta che ama quel ruolo, perché piace moltissimo a sua moglie: “Quindi anche solo per lei amo questo personaggio”. E a proposito della moglie, Bocci la interpella quando dallo studio gli chiedono se abbia dei difetti. Lei, pur non mostrandosi, non si sottrae al compito di elencarli. La coppia è molto unita e ha superato un momento molto buio quando, dopo il parto, Daniela è stata colpita da ictus ed embolia.