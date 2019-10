Caterina Balivo, Cecilia Rodriguez infiamma Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me la coppia del momento, Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen, e Ignazio Moser.

Lo studio si accende, anche perché non sono mancate gaffe divertenti e momenti imbarazzanti, tra confusioni della conduttrice ed ingenuità degli ospiti. Cecilia si presenta in jumpsuit rosa cipria che mette in evidenza le gambe statuarie. L’intervista inizia e c’è subito l’inciampo.

La prima domanda imbarazzante riguarda il fratello Jeremias. La Balivo chiede se è fidanzato e la sorellina di Belen non sa cosa rispondere. Infatti circolano voci che la love story tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorgè sia al capolinea. Anche se la bella Cecilia conclude con un penso di sì.

A proposito di fidanzati, Cecilia nomina Francesco, papà di Moser. La Balivo, forse distratta, si confonde e pensa che si stia riferendo al suo ex, Francesco Monte. Poi si riprende e si giustifica: “Scusami hai detto Francesco e ho avuto un flash”.

Ma non è finita qui. La presentatrice rivolge a Ignazio una domanda apparentemente innocente, chiedendogli chi cucina a casa. Lui candidamente replica, nominandola, che si affidano a una compagnia che consegna cibo a domicilio. E la gaffe è servita. Infatti, in tv non si possono nominare brand o marchi. A questo punto interviene Cecilia per rimediare, ma ormai il danno è fatto. E il pubblico si diverte un mondo.

Intanto sulla pagina Instagram della Balivo i fan si scatenano contro i suoi cerchietti. La conduttrice infatti ha osato indossarne uno e subito arrivano le critiche:

Caterina ma chi è che ti mette in testa questi cerchietti

E ancora:

I cerchietti troppo grandi e troppo imbottiti non ti stanno bene….tu hai il viso piccolo e raffinato e quei cerchiettoni sono un pugno nell’occhio

La Balivo può indossare quello che vuole, tranne i cerchietti che proprio non piacciono ai suoi follower.