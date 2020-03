Caterina Balivo, Carmen Di Pietro si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, avuto dal primo marito Giuseppe Iannoni. L’ex coppia ha anche una figlia, Carmelina.

I due rispondono alle “domande scottanti” e Alessandro bacchetta non poco mamma Carmen, confessando che la convivenza tra loro non è facile.

Ma procediamo con ordine, anche perché durante la puntata non sono mancati momenti di grande emozione con protagonista la stessa Balivo.

La bella Caterina accoglie i suoi ospiti con una mise ultra chic: un abito nero leggero che gioca con le trasparenze. Completano il look una collana in oro, orecchini di design e décolletée nere. Mentre in fatto di pettinatura sfoggia il nuovo look coi capelli cotonati all’indietro. Mentre Carmen Di Pietro, 55 anni il prossimo maggio, sfida la presentatrice con un vestitino rosso e nero dalla scollatura impegnativa.

Il figlio maggiore della show girl parla degli amori della mamma e svela che Carmen potrebbe avere un nuovo flirt: “Secondo me mamma qualcosa mi tiene nascosto: con mio papà sono in ottimi rapporti ma non si frequentano. Ma è da un po’ che mi nasconde qualcosa”. La Di Pietro smentisce subito Alessandro precisando che è casta da molto tempo, dunque nessuna liaison all’orizzonte.

Ma concordano su chi era più asino a scuola. Alessandro punzecchia la madre: “Mia madre, era tanto asinella. Mi ha sempre detto: ‘Non fare l’asino a scuola come me'”. E lei conferma: “Ero ciuccia, a momenti mi usciva anche la coda dell’asino”.

A Vieni da Me non sono mancati momenti di forte emozione quando la Balivo ha letto il tweet del Papa. Lei sul suo profilo Instagram si è subito scusata per il suo momento di debolezza: “Vi chiedo scusa per il mio momento di debolezza di oggi pomeriggio dopo aver letto il tweet di Papa Francesco… sono giornate difficili un po’ per tutti noi ma stando uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare”. E il pubblico si stringe attorno a lei: “Non devi scusarti! Ciò che tu chiami debolezza è invece sensibilità quella stessa sensibilità che ti rende unica!”.