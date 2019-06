Caterina Balivo, cambiamenti in vista: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo è in vacanza dopo aver chiuso i battenti di Vieni da Me. L’anno prossimo dovrebbe tornare al timone della trasmissione che ha portato al successo.

Ma qualcosa nella sua vita sta cambiando, almeno da quanto si legge sul profilo Instagram. La presentatrice, che ha rinunciato al ruolo di madrina al Gay Pride, sulla sua pagina social ha infatti pubblicato un messaggio sibillino che recita così:

vorrei mettere la mia vera faccia di oggi trafelata tra scatoloni, punti interrogativi e goccioline di sudore per il caldo assordante.

Ma voi non lo meritata e allora ecco uno scatto fatto ieri da @luisacazla, durante la festa di Caterina Maria (beata lei 7 💗)

Nella foto si vede una sorridente Balivo con look estivo e infradito che hanno scatenato l’interesse dei fan. Ma concentriamoci per un attimo sul commento. La bella Caterina spiega di essere esausta tra gli scatoloni e la stanchezza è aumentata dal caldo record di questi giorni. La parola “scatoloni” suggerisce che stia affrontando un trasloco. Un altro dopo quello dell’anno scorso, quando, lasciata la conduzione di Detto Fatto per Vieni da Me, si è trasferita da Milano a Roma.

Questa è l’ipotesi più probabile e i follower le chiedono curiosi:

Traslochi di nuovo

La soluzione arriva da un altro fan che puntualizza:

casa era solo temporanea lo aveva già detto!

Dunque, il mistero sembra essersi sciolto, resterà a Roma ma cambia casa. E mentre in molti s’interrogano sul futuro della presentatrice, altri sono più attratti dalle infradito con piume che indossa. Come molte delle sue scarpe, a disegnarle è la sorella, Sarah Balivo, che ha fondato il marchio Madame Cosette. E i suoi piedi mandano in tilt i fan.