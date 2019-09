Caterina Balivo, Brigitta Boccoli si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo chiude la settimana ospitando a Vieni da Me Brigitta Boccoli e Stefano Orfei.

Il cuore della conversazione riguarda il piccolo Brando, il figlio che la showgirl ha dato alla luce lo scorso luglio a 47 anni. Si tratta del secondogenito per la coppia. Un bebè tanto desiderato che però faticava ad arrivare come spiega la Boccoli: “L’ho desiderato tantissimo, forse vista l’età. Non arrivava, quindi è stato molto desiderato. Ma abbiamo dovuto fare un lungo percorso”.

Le difficoltà incontrate erano talmente tante che alla fine lei e il marito non parlavano più di questo bimbo che non arrivava. A questo punto la Boccoli lancia un appello a tutte le donne, raccomandando loro di non aspettare ad avere figli se li desiderano: “Noi donne siamo a scadenza, purtroppo è così. Il momento giusto non arriva mai, quindi non bisogna aspettare”.

La Boccoli ha confessato di essere ricorsa all’aiuto della scienza. All’inizio suo marito Orfei era scettico, perché avevano già perso un bambino e lui non voleva più soffrire ma poi si è ricreduto. Brigitta non nega la paura di non riuscire a portare a termine la gravidanza, per questo non voleva dire di essere incinta: “Non volevo dirlo mai, perché avevo perso l’altro bambino a 12 settimane. Finché non me l’hanno messo addosso, non ho voluto cantare vittoria”.

Quando è arrivato Brando, la reazione di suo fratello maggiore, Manfredi, è stata dolcissima. “L’ha preso in braccio, è scoppiato a piangere e ha detto: ‘Come ho potuto pensare di non volere un fratello'”.

La Balivo arriva così al weekend con un’intervista forte e un look che ancora una volta divide i suoi fan su Instagram. La bella Caterina sceglie un abito verde dalle forme ampie che abbina a delle décolletée giallo acido. L’abbinamento azzardato piace, ma non tutti apprezzano il vestito. “Questo vestito ti sta male”, commenta lapidario qualcuno, ma per contro c’è chi le fa i complimenti per le scarpe:”Belle le tue splendide scarpe”.