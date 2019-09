Caterina Balivo in bikini su Instagram batte tutte

editato in: da

Caterina Balivo saluta le vacanze con un bikini mozzafiato che stupisce i fan e mette in risalto la splendida forma fisica della conduttrice di Vieni da Me.

Il primo settembre è per tutti un giro di boa, le vacanze finiscono e si torna alla normalità. Ma per quest’ultimo giorno di relax, Caterina Balivo ha voluto fare un regalo speciale ai suoi follower di Instagram, posando in due pezzi – lei che si mostra sempre con il costume intero – e dedicando lo scatto a un saluto speciale alla sua estate bellissima, vissuta al massimo tra meritato riposo, divertimento e famiglia.

“Costumi via, creme solari via, cibo via, riviste di gossip via, aperitivi via, coccole senza tempo via, gonfiabili via. Mi mancherà molto questa estate e voglio chiuderla così”.

Questa è la didascalia che accompagna l’immagine che fa la felicità dei fan. La conduttrice partenopea appare sorridente, rilassata, abbronzata, con tutta la luce e l’energia dell’estate addosso, pronta per tuffarsi nelle fatiche del nuovo anno televisivo.

Ma quello che colpisce di più i tanti fan della Balivo su Instagram è l’outfit (per lei insolito), scelto dalla regina dei pomeriggi di RaiUno. La conduttrice non si vede spesso in bikini, e il due pezzi arancio acceso che indossa nella foto mette in risalto tutta la sua solare bellezza.

Non hanno tardano ad arrivare, ovviamente, i commenti ammirati dei follower. C’è chi si complimenta per la forma strepitosa della quasi quarantenne: “Se non sbaglio il prossimo anno sono 40, non li dimostri proprio… voglio proprio vedere quelle che ti criticano se a 40 anni saranno sexy e splendide come te”. E c’è chi scherza: “Spero che alla festa dei tuoi 18 anni mi inviterai… sempre bella.” E ovviamente, c’è chi nota e applaude il look inedito: “Finalmente in due pezzi, era ora, comunque sia sempre stupenda, complimenti.”

Archiviata un’estate intensa, la Balivo è pronta a riprendere il suo posto di padrona di casa di Vieni da Me nei pomeriggi di RaiUno. Molti fan la attendono ansiosi dopo la pausa estiva, e la conduttrice ha già iniziato a frequentare gli studi Rai per mettere a punto con il suo staff tutte le novità della prossima stagione.

Ma intanto, in questa domenica d’estate, è riuscita a stupire i suoi fan, con la sola magia di una bellezza autentica acqua e sapone.