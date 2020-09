Caterina Balivo bellissima senza trucco. E su Instagram svela dei dettagli sul suo futuro in tv

editato in: da

Per Caterina Balivo le vacanze sono agli sgoccioli e su Instagram si è mostrata acqua e sapone, senza un filo di trucco. La conduttrice non ha mai smesso di aggiornare i suoi follower sulla sua quotidianità, tra i bagni al mare e gite in barca, le marachelle dei suoi bambini Guido Alberto e Cora e qualche ricetta. E ha anche svelato dei dettagli sul suo futuro in tv.

Su Instagram infatti ha pubblicato uno scatto che la raffigura mentre fa colazione: con una tazza in mano Caterina è apparsa al naturale, senza make up e con i capelli arruffati. Ad accompagnare la foto la frase: “Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci!”.

Il post sui social, che ha raccolto in brevissimo tempo migliaia di like e commenti, è stato inondato dalle domande dei follower. La più frequente, tra i tantissimi apprezzamenti per la sua bellezza naturale, è stata: “Quando ritorni in tv?“.

Con la sua solita ironia la Balivo ha voluto rivelare ai suoi fan che la sua riapparizione sul piccolo schermo non sarà immediata: “Passerà un po’ così ringiovanisco un po’“, ha risposto la conduttrice, segno evidente che al momento ha altri progetti per il suo futuro, dopo un’intensa stagione televisiva.

I suoi ammiratori, che non aspettavano altro che rivederla al timone di un nuovo programma, sono rimasti delusi e amareggiati: “No, ma che brutta notizia!!! Io non vedevo l’ora che iniziasse qualcosa di tuo!”, “Non dire cavolate, devi tornare presto in televisione”, “No che peccato!”, “Ci manchi tantissimo”.

Del resto Caterina aveva confessato di aver lasciato per una sua scelta – e non per provvedimenti presi dalla Rai – il programma che aveva condotto egregiamente per due anni, Vieni da Me. A svelarlo era stata lei stessa, sempre tramite Instagram: dopo le numerose domande dei fan aveva replicato dicendo “Decisione mia non esserci”, confutando indiscrezioni e gossip sulla conclusione della sua avventura televisiva.

Al momento quindi non c’è nulla di certo sul futuro dell’amatissima conduttrice: quel che è certo è che approfitterà di questa pausa dal piccolo schermo per godere dei momenti insieme ai suoi affetti più cari, per tornare in tv più carica che mai.