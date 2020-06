Caterina Balivo, bellissima in bianco. E un dettaglio non passa inosservato

editato in: da

Caterina Balivo continua ad incantare il pubblico anche lontano dal piccolo schermo. Sempre molto attiva sui social, infatti, si diverte a mostrare alcuni momenti delle sue giornate. E tra scatti bellissimi e brevi video, i suoi look non passano mai inosservati.

Caterina Balivo, dopo una stagione televisiva particolarmente impegnativa e piena di imprevisti, si sta godendo un po’ di meritato riposo. Non ha, però, abbandonato i suoi fan, con i quali si tiene in contatto attraverso i social. Ed è proprio su Instagram che ha pubblicato un’immagine con un dettaglio che i follower più attenti hanno subito colto.

La Balivo, infatti, ha pubblicato una sua foto, in cui bellissima e sorridente, indossa un vestitino bianco e mostra, sullo sfondo, l’Isola del Giglio:

Sveglia all’alba per vedere l’eclissi anulare… – ha dichiarato nella didascalia – avrei tanto voluto farlo ma me ne sono dimenticata. Voi l’avete vista? PS: Oggi pare ci sia la fine del mondo. Certo mentre ci perdiamo nella meraviglia della nostra Italia. Dietro di me l’Isola del Giglio.

Attraverso delle stories, poi, la Balivo è tornata a raccontare parte della sua giornata:

Perché siamo qui? Perché per la prima volta, oggi, mi sembra che sia estate. Quindi mi sono svegliata e ho detto: “Adesso vado a farmi il bagno”. Invece ho un freddo.

Ma ad attirare l’attenzione dei più curiosi e, soprattutto, degli appassionati di moda, è il bellissimo vestito, di color bianco ottico, completamente ricamato in pizzo. L’abito, con scollo a barchetta, scivola meravigliosamente sul fisico perfetto della presentatrice e sembra fatto su misura per lei. Sono poi, i fan più attenti a notare un dettaglio:

Il vestitino dell’altro giorno che aveva Cora! – ha scritto un utente alla Balivo – Bellissimo!

E in effetti il vestito è proprio quello che, nei giorni scorsi, aveva indossato per gioco la figlia Cora in delle dolci stories su Instagram rese pubbliche proprio dalla Balivo. A confermalo la stessa conduttrice che si è presa del tempo per rispondere personalmente a molti dei suoi follower.

Insomma, la Balivo sta trascorrendo dolci giornate in compagnia della sua famiglia, riposandosi in vista della prossima stagione televisiva. Quali saranno i progetti della conduttrice, che ha recentemente detto addio al suo programma Vieni da Me?