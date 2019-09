Caterina Balivo, balletto e gaffe con Beppe Convertini a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo comincia una nuova settimana a Vieni da Me invitando Beppe Convertini.

Dopo le interviste di successo ad Alda D’Eusanio e Miss Italia, tocca al presentatore di Linea Verde confessarsi nel salotto della bella Cate. La puntata è di quelle intense dove in studio accade di tutto, tra lacrime e risate.

Convertini commosso ricorda la malattia del padre che lo ha portato alla morte: “È stata dura. L’ho visto perdere 50 chili”. Durante il racconto, la Balivo interviene chiedendogli: “Volevi essere lì in quel momento?”. Una domanda che si è rivelata una gaffe involontaria della presentatrice. Convertini infatti si è affrettato a replicare: “L’ho visto morire”. Attimi di gelo in studio che però Caterina è riuscita a superare con maestria.

Terminato il racconto toccante, l’atmosfera a Vieni da Me si è fatta più leggera. I due conduttori si scatenano nel ballo e Beppe mostra di avere grandi dati da danzatore facendo volteggiare la bella Caterina. La passione per la danza esplose e lui si lascia dare a un commento da far arrossire: “Sei di un sexy….”. Guido Maria Brera, marito della Balivo, si sarà ingelosito?

Sicuramente la presentatrice partenopea è conturbante col look del lunedì: abito tuxedo color crema cortissimo e sandali dal tacco vertiginoso che esaltano ne esaltano i piedi, tanto amati dai suoi fan. I complimenti piovono sulla pagina Instagram della Balivo, tutti ammirati per la sua mise:

Bellissima, elegante, superlativa

Altri:

Bellissimo questo vestito

E poi:

Bellissima sei uno splendore

Anche il nuovo taglio piace. La Balivo ha seguito il consiglio di suo suocera e ha dato una bella spuntatina ai capelli.