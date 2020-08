Caterina Balivo, auguri speciali per il compleanno della figlia Cora

Giorno speciale per Caterina Balivo e la sua famiglia, che festeggia il compleanno della piccola Cora. Un evento che la conduttrice ha voluto celebrare anche su Instagram, dove ha pubblicato una dolce foto e una dedicata per la figlia più piccola.

Sono passati tre anni da quando Caterina Balivo ha dato alla luce la bellissima Cora, nata dall’amore con Guido Maria Brera. Da quel giorno la piccola ha riempito le giornate dell’ex presentatrice di Vieni da Me, già madre di Guido Alberto.

La Balivo spesso condivide momenti della sua quotidianità con i follower e, chi la segue lo saprà già, Cora ne è protagonista indiscussa. Anche in questo giorno importante, la madre le ha dedicato uno spazio tutto suo, postando una foto che le ritrae insieme in riva al mare con un abbigliamento coordinato: la presentatrice indossa un bikini blu e la più piccola della famiglia una t-shirt dalla stessa tonalità. A corredo dell’immagine poche, ma tenerissime, parole:

Sotto il post si sono scatenati i fan della Balivo e i suoi colleghi e ad amici che, con numerosi commenti, hanno augurato a Cora un buon compleanno. Tra i tanti volti noti, anche Simona Ventura, Elisa Isoardi e la zia Sarah:

Per sorprendere la figlia, infine, la Balivo ha deciso di mettersi ai fornelli e di preparare, con l’aiuto della piccola, una torta con le sue mani:

Tre anni di Cora, ragazzi. Ho avuto un’idea, non so se geniale o no, e ho detto: ‘Amore, facciamo noi la torta’. Come verrà questa torta?