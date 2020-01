Caterina Balivo, Arisa si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Sanremo è alle porte e Caterina Balivo invita a Vieni da Me Arisa che ha più volte calcato il palco dell’Ariston in varie vesti, trionfando all’esordio con Sincerità.

La cantante si presenta coi capelli cortissimi e biondo chiaro, indossando un completo marrone molto bon ton. La bella Caterina si è adattata alla serietà del look di Arisa con un tailleur fucsia, bordato di nero, in stile Chanel.

La cantante genovese si è sottoposta all’intervista della Cassettiera. Moltissimi gli argomenti trattati: la famiglia, gli occhiali che indossò a Sanremo, l’esperienza del Cantante Mascherato. E non è mancata la confessione sul fidanzato.

Del suo look passato dice: “Portavo questi occhiali quadrati quando facevo l’estetista. Durante quei massaggi si parlava tanto. Mi dissero che quegli occhiali mi avrebbero portato fortuna”. E in effetti di strada Arisa ne ha fatta. Quest’anno però non andrà al Festival. Lei si era presentata con un brano dedicato alla madre, esattamente come Giordana Argi che le è stata preferita. Ma Arisa non se ne è fatta un cruccio.

Rosalba ha parlato anche della sua vita privata e della sua famiglia, spiegando che il suo nome d’arte è composto con le prime lettere dei nomi dei suoi genitori e delle sue sorelle: Assunta, Antonio, Isabella e Sabrina. Poi ha accennato al “grosso problema” che lei e i suoi hanno dovuto affrontare: “Quella cosa ci ha messo alla prova”.

Per le sorelle ha una vera e propria devozione. Di Sabrina dice: “Ci sono dei periodi in cui sono spenta, mia sorella Sabrina è l’unica che riesce a farmi ridere di gusto. E mi imita, così mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica pazzesca”. Mentre di Isabella: “Ha la gioia dentro, ha due figli bellissimi che sono il dono della nostra famiglia. Teresa e Diego sono molto particolari, sono molto attaccati a noi”.

Ma le confessioni non sono finite. Non manca l’accenno all’amore concluso: “Tra la vita pubblica e privata c’è un abisso. Quando sei una persona non conosciuta ti scegli le persone con cui stare. Quando lavori stai anche con persone che non scegli. E quando c’è troppa gente si sballano gli equilibri, soprattutto quando una storia nasce in un modo e si evolve in un’altra”.

Poi Arisa si lascia andare: “Ho un ragazzo. Mi fa soffrire tanto, tanto. Ha un bellissimo fondoschiena. È particolare. È friulano. È molto carino, molto paziente. È quasi santo. Se l’amore è stare assieme, aiutarsi nei momenti di difficoltà, resistere sul posto, è un grande amore. È Pesci ascendente Ariete”.

Arisa stupisce la Balivo con un’imitazione di Celine Dion e Whitney Houston. Caterina non resiste e sbotta: “Se non fossi sposata mi fidanzerei con te così la sera sul divano a casa mi canti così”.