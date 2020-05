Caterina Balivo, Arisa si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me ospitando, sempre virtualmente, Arisa che si racconta attraverso le domande al buio.

Abbandonata la parrucca che aveva scatenato Instagram qualche giorno fa, la cantante si presenta in tv coi capelli cortissimi e in camicia bianca. Mentre la bella Caterina risponde con un outfit zebrato dallo scollo mozzafiato.

Una delle domande per Arisa riguarda proprio il look e l’uso delle parrucche. Lei si giustifica così: “La vera Arisa è Rosalba con i suoi capelli. Però a volte mi faccio indurre in tentazione perché i miei followers mi fanno capire che mi amerebbero molto di più se avessi una bellezza canonica. Alcuni followers di passaggio hanno sempre da dire sul mio aspetto fisico e penalizzo le mie canzoni perché se fossi più attraente, i miei brani avrebbero un riscontro diverso”.

Anche se l’aspetto non è tutto. Per ottenere successo, bisogna avere qualcosa da dire: “Essere al posto giusto nel momento giusto è molto importante, però, poi se non hai niente da dire e niente da dare te ne torni a casa”. Il momento giusto per Arisa fu la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Sincerità, nel 2009.

Anche se agli inizi non è stato facile e qualche delusione c’è stata, come quando non passò il provino per Amici. Allora faceva la parrucchiera e un cliente le regalò 100 euro con cui si pagò il treno. “Presero Antonino Spadaccino e una ragazza di Napoli che si chiamava Maddalena. Un po’ mi è dispiaciuto perché avrei voluto continuare l’amicizia con Antonino”.

Altra domanda scottante cui deve rispondere Arisa riguarda il fidanzato. Caterina vuole sapere innanzitutto se è ancora in love: “Questo ragazzo esiste ancora?” La cantante questa volta non si sbottona e liquida la questione con un semplice: “Sì esiste ancora“.