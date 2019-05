Caterina Balivo, Antonio Razzi si sfoga contro Mariotto a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo a Vieni da me: look e curiosità

Caterina Balivo a Vieni da Me ospita Antonio Razzi.

Il politico è reduce da Ballando con le Stelle dove è stato eliminato sabato 20 aprile, insieme alla sua partner Ornella Boccafoschi.

Razzi ha accettato la fine dell’esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci, ma quello che non ha proprio gradito è il modo in cui è stato trattato da Guillermo Mariotto. Il giudice infatti si è rivolto all’ormai ex concorrente dopo la sua esibizione con toni piuttosto accesi, sferrando un attacco personale:

Sei un caso di demenza senile avanzata o di grande paracula**ine. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo.

Razzi è rimasto profondamente offeso dal commento di Mariotto, al punto da sfogarsi da Caterina Balivo, pretendendo le scuse dal giudice in diretta tv. Anzi il politico ha lanciato un appello a Milly Carlucci perché venga ascoltata la sua richiesta:

Io lì, cara Caterina , ti devo dire che quello che ha detto Mariotto mi ha fatto ridere perché con il sorriso io lo prendo in giro. Io voglio essere educato e i miei genitori mi hanno detto di rispettare tutti. Chiedo a Mariotto che sabato, prima che inizi Ballando con le Stelle, mi chieda scusa e chieda scusa a tutti coloro che soffrono di demenza senile. Deve chiedere scusa. L’ha detto tre volte.

Dunque, dalla Balivo scoppia il caso Mariotto-Razzi. E visto l’aria che si respira a Ballando con le Stelle, la presentatrice napoletana rinvia la sua presenza allo show del sabato sera:

Verrò a Ballando con le stelle, Milly! Ma l’anno prossimo. Ho bisogno di un anno per allenarmi ed essere una perfetta ballerina.

Razzi è un fiume in piena e la Balivo in difficoltà, fatica ad arginarlo. È perfino costretta a riprenderlo perché sta divagando. Poi si lascia sfuggire una gaffe quando corregge il suo ospite circa la replica di Ballando. Il politico sostiene che sia andata in onda su Rai Premium, Caterina ribadisce che si tratta di Rai Play. Ma Razzi aveva ragione.