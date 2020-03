Caterina Balivo annuncia l’arrivo di un nuovo programma con il marito

editato in: da

Caterina Balivo è ormai costretta in casa, da quando ha dovuto rinunciare temporaneamente al suo show pomeridiano. Ma non sta certo con le mani in mano: in questi ultimi giorni si è reinventata influencer e diletta i suoi fan con interessanti dirette su Instagram. Nel corso dell’ultima, ha annunciato una splendida sorpresa.

Visto il momento difficile che l’Italia intera sta attraversando, Caterina Balivo ha ben pensato di intrattenere il suo pubblico con qualche divertente siparietto online. Da quando Vieni Da Me è stato sospeso per esigenze di sicurezza, così come tante altre trasmissioni, la conduttrice si è ritirata in casa assieme a suo marito e ai suoi splendidi bambini, trascorrendo il suo tempo a fare la mamma e alle mille altre attività che solitamente, impegnata con il lavoro, non riesce ad incastrare nella sua routine quotidiana. Ma il contatto con i fan le manca, ed è per questo che ha stabilito un appuntamento giornaliero su Instagram.

Si tratta di divertenti dirette che la vedono protagonista, una ventata d’aria fresca per il suo pubblico costretto a rinunciare a molti show di intrattenimento in televisione. Ma le sorprese non finiscono qui: proprio nel collegamento di questa sera, Caterina ha avuto un confronto con suo marito Guido Maria Brera e ha annunciato una grande novità. La diretta, in realtà, si è aperta con un bisticcio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sono bastate poche parole a infastidire la Balivo, che quando suo marito ha chiesto quanto tempo avesse per parlare del suo progetto ha sbottato: “Non è bello iniziare così!”. La loro chiacchierata è proseguita tra alti e bassi, perché Caterina si è arrabbiata di nuovo: “Stai offendendo me e tutta la categoria dei conduttori” – ha replicato a Guido, quando quest’ultimo ha fatto notare che spesso chi intervista uno scrittore fa domande inutili, senza aver letto il libro in questione.

Dopo questa piccola schermaglia, i due hanno però annunciato la loro sorpresa: “Ho deciso di lanciare questo format in cui tu intervisti uno scrittore al giorno che parlerà di un suo libro che tu non hai letto” – ha spiegato Guido Maria Brera. “Si intitolerà My next book e andrà in onda alle 19 ogni giorno su Instagram”. Non sappiamo ancora quando inizierà, ma a quanto pare sarà prestissimo. Questo nuovo appuntamento sarà una splendida occasione per un po’ di sano intrattenimento. E magari scopriremo qualche nuova lettura da aggiungere alle nostre librerie.