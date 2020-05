Caterina Balivo, Alba Parietti si difende e infiamma Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita virtualmente a Vieni da Me Alba Parietti che accende l’atmosfera in studio. La presentatrice si racconta attraverso alcuni oggetti di questa quarantena che porterebbe con sé tra 10 anni.

Dopo le dolci confessioni di Manuela Arcuri e gli attimi di imbarazzo con Cesare Bocci, tocca ad Alba Parietti sottoporsi alle domande della bella Caterina.

In collegamento da Milano, Alba si presenta con nuovo look dai capelli corti e aggressivo che lei stessa definisce “rock”. La presentatrice ricorda come ha scoperto di avere il coronavirus e di come ha affrontato la situazione. Ma anche delle molte critiche che ha ricevuto. E quando la Balivo prova a smorzare i toni, interviene decisa nell’affermare che la libertà di pensiero non significa insultare. “Non pretendo di piacere a tutti. I veri signori non piacciono a tutti”: tuona Alba, per poi aggiungere che detesta anche il lecchinaggio.

Attimi di tensione quando viene letto il tweet di uno spettatore di cui la Parietti anticipa la conclusione, Caterina interviene un’altra volta e passa ad altro argomento, sventolando un pallone da calcio.

Alba pensa ai suoi trascorsi di presentatrice sportiva, ma non è così. Né si tratta di un amante misterioso del mondo del calcio, anche se la Parietti confessa che in passato un flirt c’è stato, ma non rivela il nome: “È caduto in prescrizione ormai”. In realtà, si parla di suo figlio Francesco che abita sopra di lei.

Sul profilo Instagram di Alba la partecipazione a Vieni da Me è fortemente commentata. Molti adorano il suo nuovo look, altri la trovano interessantissima e la difendono da chi la critica continuamente e la giudica noiosa: “Alba sei una persona vera..sempre diretta e sincera💞”. E ancora: “Ti sto guardando🤤. Fotxxxx degli haters, Leoni da tastiera, i primi che se ti incontrano dal vivo fanno a spintoni per stringerti la mano o farsi un selfie”.