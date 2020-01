Caterina Balivo, Adriano Pappalardo a Vieni da Me si confessa sul Cantante Mascherato

editato in: da

La puntata odierna di Vieni da Me ha visto ospite in studio, in qualità di protagonista del format La Cassettiera, il cantante Adriano Pappalardo. L’intervista è partita con la proiezione di una foto raffigurante la voce di Ricominciamo da giovane in compagnia di Lucio Battisti, suo grande amico, e dei rispettivi figli (che in quel periodo erano bambini e frequentavano una scuola inglese a Roma).

Lo scatto ha rappresentato per Pappalardo l’occasione per ricordare il rapporto con l’indimenticabile Lucio. Il cantante di Copertino ha speso parole di grande elogio per lui, specificando “Io che venivo da un paese, davanti a questo gigante mi sentivo piccolo”. Pappalardo ha altresì rivelato che non solo Battisti ai tempi lo prese nella sua scuderia, ma che diventò anche il suo produttore.

L’intervista di Caterina Balivo ha toccato anche altre tematiche private del cantante che, lasciandosi andare alla commozione, si è aperto in merito al rapporto con il padre, raccontando in particolare un aneddoto legato a un concerto presso l’Arena di Verona, a seguito del quale il genitore – che lo aveva cacciato di casa dopo aver saputo dei suoi progetti canori – l’ha raggiunto in camerino per dirgli che era fiero di lui.

Tra dettagli sull’amore per la moglie Lisa (che è comparsa in studio a circa metà intervista per raccontare meglio la loro lunga storia), sul figlio Laerte e sul nipote Leon, c’è stato spazio anche per un argomento di… strettissima attualità televisiva!

Caterina Balivo ha infatti insinuato che dietro al costume del Leone de Il Cantante Mascherato ci possa essere proprio Pappalardo – ipotesi avanzata anche da Francesco Facchinetti e da Mariotto – proiettando un filmato del programma della Carlucci.

Come ha risposto il cantante alla domanda diretta, arrivata dopo un momento divertente che lo ha visto intonare il brano È Ancora Giorno con una piccola maschera da leone sul viso? Sottolineando che la cosa sta diventando “una curiosità contagiosa” e, dopo aver fatto una piccola gaffe (ha sbagliato il titolo del programma parlando di “cantante in maschera”), invitando il pubblico a sintonizzarsi venerdì sera su Rai Uno perché “Ci sarò io, ci sarà Al Bano e ci sarà qualche sorpresa”.