Castrocaro 2020: Stefano De Martino sceglie Bugo per la giuria

editato in: da

Ci sarà anche Bugo al Festival di Castrocaro 2020 che quest’anno verrà condotto solo da Stefano De Martino, senza la presenza di Belen Rodriguez, come era invece accaduto lo scorso anno. Appena dodici mesi fa la vita del conduttore era molto diversa: era tornato da poco con la showgirl argentina e i due, felici e innamoratissimi, si erano esibiti in un sensuale tango sul palco della manifestazione.

Quest’anno a condurre lo show ci sarà ancora una volta Stefano, ma da solo. Accanto a lui una giuria composta da grandi nomi della musica: la musicista e scrittrice Letizia Cesarini, il cui nome d’arte è Maria Antonietta, Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari, il produttore Taketo Gohara e Bugo. Quest’ultimo si è finalmente lasciato alle spalle la lite con Morgan sul palco di Sanremo e ora è pronto a concentrarsi sulla sua carriera musicale.

La finale del Festival di Castrocaro, in onda sulla Rai, è prevista per il 27 agosto. Sul palco, presentati da Stefano De Martino, si avvicenderanno gli otto finalisti: Federico Castello in arte Fellow, 20enne di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21enne di Savona; Laura Fantauzzo, 18enne di Avezzano (Aq); Le Radici, duo formato da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27enni di Napoli; Nadia D’Aguanno, 19enne di Cassino (Fr); Niccolò Dainelli in arte Daino, 21enne di Parabiago (Mi); Stefano Farinetti in arte Neno (ex star di Amici), 21enne di Torino; i Watt, quartetto di Milano con Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello.

Con la conduzione di Castrocaro 2020, Stefano si conferma come il condurre più amato dell’anno. La carriera dell’ex ballerino procede a gonfie vele, merito del successo di Made In Sud e di Stasera Tutto è Possibile. Volto di punta di Rai Due, presto potrebbe sbarcare alla conduzione di Domenica In. Mara Venier infatti, dopo la riconferma dello show per il prossimo anno, ha espresso il desiderio di averlo accanto a sè in questa nuova avventura. Resta intanto un mistero la vita privata del presentatore e i motivi dell’addio a Belen Rodriguez: Stefano è più deciso che mai a proteggere la propria privacy e quella del piccolo Santiago.