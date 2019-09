Caso Prati, spunta un nuovo documento inedito

editato in: da

Il caso Prati si arricchisce di nuovi colpi di scena annunciati da Massimo Giletti che, dopo Barbara D’Urso, ha deciso di occuparsi del finto matrimonio della soubrette con Mark Caltagirone.

Intervistato dall’Adnkronos, il giornalista ha svelato che Pamela Prati, dopo un lungo silenzio, sarà ospite di Non è l’Arena. La showgirl, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto rilasciare un’intervista a Verissimo, poi saltata, per volere di Silvia Toffanin, a causa di un cachet troppo alto che era stato richiesto.

Gossip a parte, Giletti ha anticipato una svolta nell’affaire che ha appassionato milioni di italiani, svelando l’esistenza di alcuni documenti inediti. “Domenica ci occuperemo del Prati gate – ha spiegato -, ma lo faremo alla nostra maniera con l’intervista a lei che non parla da mesi ma anche con un’inchiesta su questa clamorosa fake news che ha trasformato l’assenza in un’enorme presenza mediatica”.

“Ascolteremo la sua versione – ha annunciato Giletti -, ma mostreremo importanti documenti inediti. Uno in particolare che mi chiedo come mai abbiamo cercato e trovato solo noi”. Il conduttore ha poi parlato di Barbara D’Urso con cui si scontrerà nella sfida domenicale degli ascolti.

La presentatrice infatti andrà in onda con Domenica Live e Live – Non è la D’Urso dove ha già annunciato ospiti importanti fra cui Marco Carta, reduce dalla prima udienza del processo per furto.

“Ho deciso di proseguire nella sfida della domenica sera – ha spiegato -, ma sarà un anno difficile. Rai1 si è rafforzata con la fiction, Rai2 avrà Fazio. Se arriviamo al 6% è grasso che cola. Non sono contro la D’Urso, rispetto molto Barbara, sa fare TV, una persona che fa centinaia di ore televisive all’anno merita rispetto anche solo per la forza fisica”.

“Molto spesso non sono però d’accordo su come faccia la TV – ha aggiunto il giornalista -. Credo che si rischi spesso di mischiare varietà e giornalismo. Essere sotto testata giornalistica obbliga a grande attenzione. Però ribadisco che non è lei la mia avversaria”.