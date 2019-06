Caso Prati, la Balivo si vendica: frecciatina e stading ovation in tv

editato in: da

Pamela Prati non ha fatto infuriare solamente il pubblico con il suo falso matrimonio, ma anche molte conduttrici. Prima di tutto Caterina Balivo, che nell’ultima puntata di Vieni da Me si è vendicata, lanciando una frecciatina alla showgirl sarda.

Qualche mese fa infatti la Prati era stata ospite del programma di Rai Uno e, in lacrime, aveva raccontato l’amore per Mark Caltagirone, l’emozione di scoprirsi mamma e moglie a 60 anni. Pamela aveva parlato a lungo anche di Sebastian e Rebecca i figli che, come abbiamo scoperto solo dopo, in realtà non sono mai esistiti.

Solo diverse settimane dopo l’intervista rilasciata alla Balivo sono emerse le prime incongruenze nel suo racconto e il castello di bugie che aveva costruito insieme a Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo ha iniziato a crollare. Il comportamento della showgirl sarda ha fatto infuriare molte colleghe. Prima di tutto la D’Urso, che più di una volta l’ha sfidata a tornare nella sua trasmissione e nell’ultima puntata di Live si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

Nella lista figura anche Mara Venier, che terminata l’esperienza (bellissima) di Domenica In ha affermato di voler cancellare l’intervista fatta a Pamela Prati che l’aveva persino invitata al suo matrimonio. L’ultima in ordine di tempo ad aver espresso il suo malumore verso l’ex star del Bagaglino è Caterina Balivo. Nell’ultimo appuntamento della stagione di Vieni da Me, la conduttrice è tornata a parlare della Prati. L’occasione è arrivata grazie ad un video in cui ha ripercorso la prima edizione del programma e i suoi ospiti.

Quando sullo schermo è comparsa Pamela in lacrime, che raccontava l’amore per i figli e per Mark Caltagirone, sotto è apparsa la scritta: “Momenti in cui ci abbiamo anche creduto”. Poco dopo la Balivo ha presentato Roberta Giarrusso e il fidanzato che si sposeranno presto e ne ha approfittato per citare nuovamente la showgirl sarda e le false nozze.

“In una stagione di matrimoni inesistenti – ha detto Caterina facendo riferimento alle bugie della 60enne – quello che vi stiamo per raccontare è reale ed accadrà domenica prossima”. Una frecciatina al veleno che ha provocato gli applausi del pubblico e una standing ovation. Pamela Prati risponderà? La soubrette, già in guerra con la D’Urso, potrebbe dire nuovamente la sua su Instagram.