Caso Prati, Malgioglio cambia idea e critica la showgirl

Era stato dalla sua parte per molto tempo, poi anche Cristiano Malgioglio ha dovuto cedere all’evidenza dei fatti: Mark Caltagirone non esiste. E così l’opinionista del Grande Fratello ha cambiato idea e commentato duramente l’intero affaire Prati.

Appena qualche mese fa, il celebre paroliere italiano aveva risposto così a chi gli aveva chiesto un’opinione sulle vicende del matrimonio di Pamela Prati: “Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla e questo mi dispiace perché sono un uomo molto sensibile. Pamela ha sbagliato, ha preso in giro i telespettatori e deve chiedere scusa, ma non me la sento di condannarla”. Forse, era stato l’unico personaggio dello spettacolo a prendere le difese della showgirl sarda, anche quando oramai era chiaro che la storia di Mark Caltagirone fosse tutta una bufala.

Ma oggi, a distanza di circa un mese, Malgioglio ha chiaramente cambiato idea. In un’intervista ad Adnkronos, l’opinionista ha, infatti, attaccato in maniera piuttosto dura la showgirl sarda: “Pamela Prati ha fatto una figura di m****, da allora non l’ho più risentita. Avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo Cristiano Malgioglio’, era molto più credibile”.

E poi prosegue: “Se avesse detto che si sposava con me avrebbe avuto tutte le copertine senza fare la figuraccia che ha fatto e poi che cosa gli ha portato tutto questo? Soltanto dolore. L’amore virtuale non esiste. Che senso ha avuto questa storia che ha riempito tutte le pagine dei giornali? Io non l’avrei neanche presa in considerazione”.

Con un pizzico di ironia ed anche un po’ di rammarico per la triste situazione in cui si è ritrovata Pamela Prati, Cristiano Malgioglio dice la sua, prendendo una posizione decisamente diversa rispetto al passato. Ora, però, dalla parte della showgirl sembra esserci Valeria Marini, che in questi giorni ha dichiarato che la sua amica è stata vittima di un raggiro ben organizzato, così pure come Eliana Michelazzo.

Insomma, lingua biforcuta per l’opinionista del GF che, dopo aver parlato del caso Prati, commenta l’assenza dell’amica Caterina Balivo al Pride di Milano, dove avrebbe dovuto essere madrina dell’evento: “Mi dispiace che Caterina non sarà più la madrina al Gay Pride di Milano perché è una mia cara amica. Secondo me ha fatto una battuta, ma non voleva offendere però bisogna fare sempre attenzione e misurare le parole”.