Carolyn Smith e la lotta contro il cancro: come sta, il messaggio dello staff

I titoli acchiappalike sulla salute (e presunta morte) di Carolyn Smith invadono la Rete. Ma ora la giudice di Ballando con le stelle dice basta alle fake news inerenti la sua malattia.

Sembra incredibile, eppure qualcuno sembra non solo non aver rispetto per le sofferenze altrui, ma anche essere disposto a qualunque cosa pur di ottenere visibilità. Persino ad inventare la scomparsa della coreografa inglese, che oramai combatte da anni la sua battaglia contro il cancro.

Ora, a distanza di mesi, Carolyn Smith sembra davvero non sopportare più le false notizie che riguardano il suo stato di salute. Proprio recentemente, infatti, il suo staff ha deciso di pubblicare su Instagram un messaggio per dire basta al proliferare di titoli che lasciano intendere la morte della giudice di Ballando solo per incuriosire i lettori.

Viste le ripetute pubblicazioni poco rispettose nei confronti di Carolyn Smith sulle sue condizioni di salute, si richiede rispetto per la persona. L’artista, come è già noto è sotto cure, non è completamente guarita ma sta bene e lavora. Le comunicazioni ufficiali vengono diffuse solo e soltanto dall’artista tramite i suoi social network o dal suo ufficio stampa Dario Sardonè. È doveroso precisare che per fortuna, la maggior parte delle testate sono formate da persone sensibili e professionista straordinari. Cordialmente, lo staff.

Queste le parole pubblicate ieri sul profilo Instagram ufficiale della Smith, che da molti anni combatte la sua personale battaglia contro la malattia senza mettere da parte i suoi impegni professionali. Impossibile non stimare la forza di una donna che a 58 anni riesce a tornare a ballare di fronte al pubblico di Rai Uno, dopo essersi sottoposta a decine di sedute di chemioterapia.

Certo, la coreografa inglese non è certo la sola donna a combattere una battaglia contro il male dei nostri tempi. Eppure Carolyn, così come lo è stata Nadia Toffa, è diventata il simbolo di chi ha tanto coraggio da lottare per la propria vita e per gli affetti più cari, senza vergognarsi affatto di mostrarsi debole, stanca o con la testa rasata. Condivide giorno dopo giorno aggiornamenti sulle sue cure, suoi suoi progetti lavorativi e sul nuovo inizio di Ballando con le stelle.

Lei stessa, infatti, è intervenuta con un video contro le testate che l’hanno data per spacciata solo per ottenere successo. La verità è una: Carolyn Smith sta bene, sta seguendo le sue cura, è una donna forte e presto la vedremo in televisione. Tutto il resto, sappiatelo, è inventato.