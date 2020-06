Carolyn Smith si confessa: “Non mollo”. E svela un retroscena su Ballando

editato in: da

La star della giuria di Ballando con le Stelle Carolyn Smith sta vivendo un periodo particolarmente impegnativo. Sta affrontando, infatti, le cure per vincere la battaglia contro il cancro. Il suo ottimismo e la sua forza di volontà, nonostante le difficoltà, non sono però state scalfite.

Energica e solare, è così che appare Carolyn Smith quando racconta se stessa e come sta affrontando la malattia. Durante una diretta su Instagram con il settimanale Chi, però, non ha nascosto che la lotta contro il tumore a volte le crea qualche difficoltà, soprattutto nei giorni dell’emergenza sanitaria:

Partiamo ogni giovedì verso le due o le tre della mattina. Entro in ospedale, faccio la chemioterapia e poi mio marito Ernestino mi porta a casa. È stata particolarmente dura, soprattutto per Ernestino. Faccio 1200 km in una giornata per fare la chemioterapia, è brutto.

Carolyn, però, con estrema forza e coraggio, non si è arresa:

È nel mio DNA. Mio padre e mia madre mi hanno sempre dato disciplina e regole. Preferisco prima morire, ma non mollo. In questi giorni le chemio mi hanno messa ko. Io avevo già le cose programmate, la cosa più facile era dire: mollo, cancello. Ma c’era anche altra gente che doveva lavorare. Io preferisco andare avanti, fare tutto il necessario, e poi quando arrivo a casa crollo. Però non voglio far pesare a nessuno i miei problemi.

Ha ammesso, inoltre, che, durante la quarantena, è riuscita ad apprezzare cose a cui, in passato, aveva dato poco importanza:

La vita è troppo bella, non dobbiamo perdere un momento. Si perde un’opportunità. Io ho sempre viaggiato e ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto stare più a casa. Con questo lockdown sono stata tre mesi in casa e, dopo venticinque anni, ho scoperto di avere una casa. A volte ci perdiamo il senso della vita.

Dopo essersi raccontata, Carolyn ha rivelato un dettaglio su Ballando con le Stelle, dichiarando che, pur non essendoci ancora una data precisa per il ritorno in onda del programma di Milly Carlucci, con molta probabilità ci sarà una nuova edizione in autunno:

Io sento spesso Milly, questa settimana l’ho sentita due o tre volte. Le chiedo sempre se ci sono novità, ma non abbiamo ancora risposte, stiamo ancora aspettando. Però, non possono cancellare Ballando con le Stelle. Sicuramente torniamo in autunno, ma non abbiamo la data precisa. Torniamo più forti di prima.

Carolyn Smith è, quindi, pronta a tornare in onda con Ballando con le Stelle nel ruolo di presidente di giuria per trasmettere ai nuovi concorrenti e al pubblico energia e positività.