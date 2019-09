Carolina Crescentini si è sposata: nozze segrete con il cantautore Motta

editato in: da

Questa volta lo hanno fatto davvero. Carolina Crescentini e Motta si sono sposati nel tardo pomeriggio di sabato 7 settembre con un rito civile blindatissimo, celebrato in un meraviglioso resort nello splendore della campagna Toscana.

L’attrice romana ha dunque detto sì al cantautore livornese. I due coronano con il matrimonio una storia d’amore fulminante. Da quando amici in comune, poco più di due anni fa, hanno avuto la felice idea di farli conoscere un sabato sera, i due hanno bruciato molte tappe e sono diventati sin da subito inseparabili.

Tanto che voci su un possibile matrimonio, si rincorrevano già da mesi. In occasione della partecipazione di Motta all’ultimo Festival di Sanremo, il gossip era infuriato. Dietro le quinte c’era già chi giurava che Motta che era sul palco a cantare e Carolina tra gli spettatori del teatro Ariston, fossero già marito e moglie, grazie a un matrimonio segreto celebrato poco prima dell’arrivo al Festival. Evidentemente, tra chi li conosce, la loro voglia di fare il grande passo era già risaputa, ma quelle voci si erano rivelate infondate.

Oggi invece, Carolina e Francesco, il grande passo lo hanno fatto davvero. Nel loro stile personalissimo, di coppia unitissima ma fuori dagli schemi, hanno tenuto segreto ciò che stava per accadere, e solo chi è stato veramente attento ha notato uno strano countdown sul profilo Instagram della bionda attrice. Un paio di giorni fa Carolina aveva postato una delle tante foto che la ritrae avviluppata al compagno, con gli hashtag #tictac e #shhh, a invocare il silenzio sull’evento imminente. E oggi, a cose fatte, su quello stesso post fioccano i commenti di auguri.

La cerimonia si è svolta ieri in uno splendido resort nella maremma toscana. I due sposi hanno scelto entrambi di vestire in bianco, ed entrambi hanno indossato creazioni firmate Gucci. Tanto per sottolineare, ancora una volta, ancora di più, anche esteticamente, la loro relazione così simbiotica.

La Crescentini per le sue nozze ha scelto un abito che ricorda lo stile provenzale, che si sposasse bene con la location campestre e con la cerimonia all’aria aperta, con una romantica gonna sfasata e un corpetto in tulle. A festeggiare con i neosposi lo scambio degli anelli al tramonto c’erano tantissimi amici del mondo dello spettacolo e non. A fare da testimone a Motta è stato il collega Andrea Arpino degli Zen Circus.

Queste le notizie trapelate sulla cerimonia blindatissima e segretissima, in linea con la volontà di riservatezza degli sposi, che non hanno mai fatto mistero del loro amore speciale, raccontandolo spesso anche attraverso i social, ma vivendolo sempre per quel che è: un affare privato e molto intimo tra due personaggi pubblici.