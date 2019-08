Carolina Crescentini incinta di Motta: gli indizi

editato in: da

Carolina Crescentini è incinta? Secondo le ultime indiscrezioni l’attrice sarebbe incinta del compagno Motta.

39 anni e una carriera in ascesa, la bella Carolina si sta godendo le vacanze a Taormina in compagnia dell’artista che le ha rubato il cuore. La relazione con Motta va avanti da diversi anni e procede a gonfie vele tanto che in passato si era parlato persino di nozze.

A consolidare il legame però, prima ancora del matrimonio, potrebbe arrivare presto un bebè. Numerosi indizi infatti fanno pensare che l’ex star di Notte prima degli esami sia incinta del suo primo figlio e che presto lei e il cantante diventeranno genitori.

La coppia è stata paparazzata in Sicilia dove Carolina ha sfoggiato sempre costumi interi e lunghi abiti decisamente comodi cercando, secondo i gossip, di non mettere in evidenza il pancino. A insospettire sarebbe stata anche la scelta, come riportano molti testimoni, di bere solamente acqua, rifiutando il vino.

L’attrice è incinta? Raggiunta dal settimanale Nuovo, la Crescentini ha scelto di non parlare, mentre il suo portavoce ha affermato che l’attrice non vuole rilasciare dichiarazioni in merito alla questione.

Una scelta che infittisce ancora di più il mistero e che fa pensare che Carolina sia solamente in attesa del momento giusto per svelare la gravidanza. “Siamo una bella squadra – aveva svelato Motta qualche tempo fa -, il suo supporto per me è importante. Ho sentito di un presunto matrimonio, ci tengo solo a dire che io Carolina la sposo tutti i giorni. È fantastica”.

Qualche tempo fa, in una lunga intervista a Vanity Fair, Carolina aveva parlato della possibilità di avere un figlio. “Non ho ansie over 30 – aveva confessato -. Un bambino non lo si può pianificare. Magari quella notte ci guarderemo negli occhi e succederà”. L’attrice aveva anche parlato della possibilità di adottare. “Solo che per chiederla in Italia sarei costretta a sposarmi, e ho promesso di non farlo”.