Chi è Carmen Pierri, la vincitrice di The Voice

Giovanissima e talentuosa: Carmen Pierri è la vincitrice di The Voice of Italy 2019. Una vittoria arrivata al termine di una puntata scoppiettante in cui non sono mancate le polemiche.

La 16enne del team di Gigi D’Alessio è riuscita a sconfiggere in finale i rivali: Brenda Carolina Lawrence, sostenuta da Gue Pequeno, che si è classificata seconda, Miriam Ayaba del team di Elettra Lamborghini, arrivata terza, e Diablo del team di Morgan. Come sempre non sono mancati gli scontri fra i giudici e le polemiche.

Grande delusione per la Lamborghini che era convinta di avere in mano la vittoria, grazie al grande riscontro ottenuto su Twitter e Instagram con Miriam Ayaba, mentre Morgan ha giudicato insufficiente l’uso del voto tramite sms che avrebbe stravolto troppo la classifica.

Nonostante ciò la finale, guidata da una Simona Ventura in splendida forma, non ha deluso le aspettative. Tanti gli ospiti musicali, da Arisa, a Lizzo, passando per Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood, Shaggy, i Planet Funk e Lost Frequencies. Nel corso della serata i ragazzi hanno presentato anche i loro inediti: Amazzonia di Miriam Ayaba, Carte di Carmen Carolina Lawrence e Verso il mare, il brano scritto da Gigi D’Alessio per Carmen Pierri.

16 anni e tanta grinta Carmen Pierri è nata a Salerno, ma da anni vive con i suoi genitori a Montoro, paesino in provincia di Avellino. La vittoria a The Voice 2019 per lei rappresenta la realizzazione di un grande sogno. Nonostante sia giovanissima alle spalle ha già una lunga carriera: ha iniziato a cantare e partecipare a concorsi canori quando aveva solamente 6 anni. A 12 anni ha imparato a suonare il pianoforte e a studiare canto.

La sua grande passione è la musica e ha come punto di riferimento Amy Winehouse, se non riuscisse ad avere successo però vorrebbe fare il medico. Nonostante si sia aggiudicata la vittoria a The Voice 2019, Carmen non ha potuto ritirare il premio. Il programma infatti si è concluso dopo la mezzanotte, per questo lei ha seguito la fase finale dall’albergo e al suo posto sul palco è salito il coach Gigi D’Alessio.