Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi ritrova il sorriso con la figlia Stella

Sono passati due anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e il suo ricordo è indelebile. La sua perdita, infatti, ha provocato un grande dolore che ha colpito tutti, in particolar modo i suoi amici, i colleghi e, soprattutto, la sua famiglia. Carlotta Mantovan, sua moglie, con grande coraggio, è riuscita a ritrovare il sorriso e, adesso, si gode questi caldi giorni estivi rilassandosi con la figlia Stella.

Sorridente e serena. Così appare Carlotta Mantovan in una foto pubblicata da lei stessa su Instagram. Il sole alle spalle, un cielo azzurro e senza nuvole e lei, con un dolce sorriso e un taglio sbarazzino che le dona in particolar modo. A farle compagnia, pur senza apparire nell’immagine, la figlia Stella, 7 anni, sempre al suo fianco a donarle forza e determinazione.

La foto postata sui social, pur essendo di una semplicità disarmante, senza fronzoli e senza pose da modella, è di una bellezza unica, perché rappresenta una donna che, nonostante il grave lutto affrontato, è riuscita a trovare la determinazione per superare la tristezza e tornare ad apprezzare la vita. E con lei sorridono felici anche i fan, felici di vederla radiosa e spensierata.

Tra i numerosi commenti dei follower, non manca il sostegno degli amici di sempre, quelli che le sono rimasti a fianco anche nei momenti più difficili. Prima tra tutti appare il nome di Antonella Clerici, con la quale la Mantovan ha un rapporto veramente speciale. Le due, infatti, sono grandi amiche e non è raro vederle insieme.

Anche la top model Elisa D’Ospina ha commentato la foto pubblicata da Carlotta Mantovan, facendole i complimenti per il suo look:

Bellissimo il nuovo taglio!

Il caschetto sbarazzino, lasciato spettinato e in balia del vento, infatti, non è passato inosservato. Tantissimi sono stati gli utenti che lo hanno notato:

Ciao Carlotta, – ha scritto un follower della Mantovan – sei molto bella con questo taglio!

D’altronde, la bellezza di Carlotta è innegabile. Non solo per il suo aspetto esteriore, ma anche e soprattutto per la straordinaria forza e il coraggio che tutti riescono a percepire ogni volta che si mostra in pubblico.