Carlotta Mantovan, come è cambiata la sua vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan ha provato a rimettere insieme la sua vita dopo la scomparsa del marito Fabrizio Frizzi il 26 marzo 2018.

Sono stati mesi difficili che l’hanno messa a dura prova, ma lei doveva farcela. Innanzitutto per sua figlia Stella, nata nel 2013, che ha già perso il papà troppo presto.

La giornalista e conduttrice ha raccontato la sua esperienza in un’intervista al settimanale Chi.

Ad aiutarla a risollevarsi è stato il lavoro e l’affetto di amici come Antonella Clerici, molto legata a Frizzi, che l’ha voluta al suo fianco nella conduzione di Portobello. Nel frattempo, la Mantovan ha anche presentato la trasmissione A tutta salute su Rai 3.

L’ex Miss Italia ha spiegato che l’affetto della gente è stato fondamentale:

La Mantovan ha ritrovato il suo equilibrio anche grazie a degli amici speciali: i suoi cavalli. Fin da piccola pratica l’equitazione e ora ha trasmesso questa sua passione alla figlia. A Chi ha rivelato quando i cavalli siano stati preziosi per uscire dal dolore provocato dalla scomparsa a soli 60 anni di Frizzi:

Luxette comperata con Fabrizio e a cui tengo tantissimo e il mio cavallo Bonus. Potrei fare a meno di un cinema, di un ristorante, di una passeggiata, dello shopping, ma non di cavalcare perché in quel momento non pensi ad altro, ti devi concentrare su di loro.